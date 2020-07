La locura de la Dae

Una nueva mutación del Covid-19 se ha esparcido entre el alumnado de la Universidad de Magallanes. Se llama stress universitario. Es el stress asociado a la duración e incertidumbre que trajo esta pandemia mundial a todos, y que pareciera afectar principalmente al grupo de estudiantes de la Umag. Así lo decidieron 1.500 de los sobre 4.000 alumnos de nuestra universidad estatal en Magallanes. En honor a la verdad fue sólo un poco más de la mitad de los alumnos que participan de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (Feum), es decir 885 de 1.515, lo cual sólo conforma un quinto del alumnado universitario, en estricto rigor fue una minoría la que finalmente decidió votar a favor de un paro indefinido de los estudiantes que se encuentran recibiendo clases online…..y se sienten estresados.

En consecuencia los votantes a favor del paro, piden más profesionales de apoyo psicológico para atender al alumnado tensionado psicológicamente por las circunstancias, que hasta donde yo recuerde, nos afecta a todos, ya sea dentro o fuera de la universidad. Dado esto, lo primero que me pregunté, es ¿por qué la pandemia afectaría especial y considerablemente a los alumnos de la Umag y no a los adultos mayores u otros grupos de riesgo de esta pandemia, o bien a los alumnos de los colegios y otras universidades asentadas en la región? Lo segundo que me pregunté es, ¿por qué piden más especialistas de la salud mental y no residencias sanitarias o protocolos de distanciamiento social? Y a poco andar me enteré que la solución propuesta por la Feum pasaría por mejorar la dotación de profesionales de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (Dae) de la Umag, aumentando la cantidad de horas que actualmente poseen estos profesionales que trabajan sólo part-time. Fue entonces que comencé a pensar si sería que el mundo está loco, loco, loco. O al menos los defensores de un paro indefinido para no recibir clases on-line, ya que 800 de 4.000 alumnos de la Umag están más estresados por la pandemia que el resto de la población local, al extremo de solicitar el aumento de la dotación horaria de los profesionales de apoyo de la salud mental en la Dae.

O a lo mejor el mundo estudiantil de la Umag no está loco, loco, loco…. Y sólo subyace una humana y burda realidad política partidista tras la votación en una Feum controlada por la izquierda, para apoyar el aumento de horas profesionales en una DAE, donde trabajan una enfermera especialista en enfermedades mentales con contrato parcial relacionada con el Partido Socialista que pese a ser funcionaria a contrata por la Umag, representa sindicalmente a los funcionarios a honorarios de la Umag (¿Loco, loca, locos todos?), una psicóloga familiarmente relacionada al Partido Comunista y otra profesional socióloga relacionada familiarmente al alcalde de Valparaíso. ¿Será una mera casualidad o habrá alguna intención de querer influenciar ideológicamente más y más a un estudiantado silencioso, donde cuatro quintas partes votaron en contra del paro indefinido o nada dijeron al respecto? Pues finalmente pudiera ser sólo una locura por el Dae o bien una locura del Dae para fomentar las locuras de la izquierda por una sociedad colectivista donde las minorías, sus minorías, imponen sus puntos de vistas como quedara en manifiesto en la decisión de a Feum a favor de un paro indefinido de las clases online.

¿Loco, loca, locos todos o una locura por la Dae?