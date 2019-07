La marginalidad y la escritura crítica en Diamela Eltit

El pasado 30 de junio entregamos una panorámica de la obra de Diamela Eltit (Santiago de Chile, 1949). Aludíamos a la -a nuestro entender- doble marginalidad presente en dicha obra, que se manifiesta con fuerza en su producción literaria, la cual abordaremos someramente a continuación, tomando como principal fuente el libro “Emergencias, escritos sobre Literatura, Arte y Política” (Eltit, 2000).

Esta marginalidad la encontramos, por una parte, respecto del objeto de esta literatura y por otra, en cuanto al origen, es decir, el lugar o posición desde donde escribe Eltit; su propia historia, estilo e incluso su ascendencia literaria (la academia).

Los temas recurrentes en Eltit son el poder, las desigualdades, la exclusión, la discriminación, la represión y, por supuesto, los mecanismos o conductas que los permiten o condicionan en el Chile de las últimas décadas.

En cuanto a las marginalidades de origen, la autora reconoce (en principio) sólo una: “…escribo solamente porque me gusta, me apasiona escribir y si me gusta escribir pues escribiré lo que me gusta. Y por eso, mi única limitación son mis propias limitaciones que, claro, desgraciadamente, son variadas y constantes” (“Emergencias”, pág. 73). Esta libertad de escribir o para escribir la ha hecho remecer las estructuras tradicionales; es el caso de su novela “Lumpérica” (1983), un punto de quiebre del género en el país.

Junto con lo anterior, nos parece destacable en la literatura Eltit el “desdoblamiento” al que alude Leonidas Morales en su prólogo a “Emergencias” (págs. 9 y sgtes.), (disponible además en http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-132146.html). Este desdoblamiento se verifica en la conjunción de su obra narrativa (principalmente novela) con su escritura crítica. Morales apunta que la tradición de desdoblamiento -que combina la producción de imágenes simbólicas con los análisis críticos paralelos producidos a partir de esas propias imágenes o las de otros autores o las del entorno social y político que las generan-, es de larga data. Pero quien agregaría una componente vital -el de la contingencia-, sería el poeta francés Baudelaire a mediados del siglo XIX. Esta contingencia viene dada por la actualidad de los temas abordados en los referidos análisis, como por la cotidianeidad facilitada por el medio de comunicación empleado (revista, periódicos, diarios). Esto último en contraposición al libro, mecanismo más distante y menos expuesto.

En su obra crítica Eltit (con temáticas similares a la de su narrativa) adhiere a esta tradición, pero se aleja eso sí, de la tendencia memorialística (biográfica y autobiográfica) prevalente en la literatura chilena del siglo XX, que privilegia el libro como canal de comunicación; en tanto, ella ha sido una prolífica cronista en medios masivos, entre ellos, el desaparecido Diario “La Epoca” (1983-1998) y “The Clinic”.

Los trabajos críticos de Diamela Eltit se han publicado además en Revistas Culturales Chilenas, Publicaciones Periódicas Latinoamericanas y de Centros Académicos Estadounidenses; o elaborados como ponencias para Seminarios o Congresos. Aparte de “Emergencias”, otras compilaciones de este tipo de textos son: “Signos vitales. Escritos sobre literatura, arte y política, ensayos” (2007), “Réplicas. Escritos sobre literatura, arte y política” (2016) y “A máquina Pinochet e outros ensaios” (2017). Otros libros de no ficción (testimoniales o documentales) de la autora son: “El padre mío” (1989); (descargable desde el portal Memoria Chilena), “Elena Caffarena: El derecho a voz, el derecho a voto” (1993), “El infarto del alma” (1994), “Crónica del sufragio femenino en Chile” (1994); (descargable desde el portal Memoria Chilena) y “Puño y letra” (2005).