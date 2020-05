La otra cara de la pandemia

El número de casos positivos sintomáticos o asintomáticos, las comunas más afectadas, el número de muertos y su distribución ocupan nuestro diario vivir. Para algunos son cifras, números o porcentajes; pero para otros son rostros familiares e historias personales que van construyendo esos listados.

Después de este único anuncio con cifras, vienen encendidos debates tratando de analizar lo dicho. Pero la conclusión de los expertos epidemiólogos es que faltan datos, faltan detalles y es imposible concluir algo, más con los desaciertos o errores involuntarios en la entrega de ella. Esta puesta en escena tal vez busca exactamente eso: no permitir a otros su análisis.

En lo personal, la puesta en escena regional cada día es un trámite más a cumplir por las autoridades. No logra impacto, no logra análisis, no convoca ni provoca. Pudiendo hacer más se conforman con repetir un esquema sin sustancia ni comentario. Está muy al debe la política comunicacional regional hace ya tiempo, y hoy es más evidente que antes.

Y cuando escuchamos estas cifras, en especial las de mortalidad, hay una repetición constante que se hace ya como una lapidaria justificación: era portador de enfermedades crónicas. Como si el tenerlas fuera argumento para justificar y avalar una conducta expectante y de limitación del esfuerzo terapéutico. Bajo este criterio cerca de 11 millones de chilenos estaríamos en esa condición, según lo detallan los estudios derivados de la última Encuesta Nacional de Salud. Así mismo, sería la justificación del potencial deceso de más de 2,4 millones de chilenos que tienen 5 o más patologías en su historial, según la misma encuesta que direcciona las políticas y acciones de salud en Chile.

Es justamente al revés, esta característica de morbilidad de los chilenos es el principal aliciente para imponer medidas más estrictas de protección y cuidado de la población, no es la justificación para no hacer. Incluso muchos personeros de gobierno o autoridades debieran estar en sus casas esperando que pase la pandemia para resguardarse y proteger su salud. Que hace entonces un chileno común y corriente con estos antecedentes en mano: ¿se protege?, ¿se cuida o sigue saliendo como si nada le fuera a pasar?

En salud sabemos que esta pandemia es para largo y serán meses en que tendremos casos y se deberá desarrollar una forma de trabajo clínico centrada en resolver exitosamente cada uno de estos, pero también protegiendo y cuidando al resto de la población.

Se puede planificar y cumplir con esta gran tarea, y desarrollar también las tareas habituales. Lograrlo será complejo, pero haremos el mejor esfuerzo, como lo que se está haciendo hoy en el Hospital Clínico, pero también en toda la red de salud pública y privada de la región. Es una gran tarea para todo el sistema de salud, que normalmente responde a necesidades de otro tipo, aparte de las propias, apoyando a otros servicios o instituciones del Estado. Este año eso será menos posible y lo resentirán esos servicios que descansan en la labor de salud para poder cumplir sus obligaciones y tareas. No sé si están desarrollando las estrategias para ser más autónomos en su trabajo, pero me parece que en muchos de ellos no hay planificado escenarios futuros. Esto puede tensionar más aún el sistema de salud, durante gran parte de este año, al menos.

Y es allí donde como consejero regional no veo a las seremías y servicios con foco social enfocados en dar una pronta respuesta como Estado a las necesidades de la población; una vez pasado el peak o alcanzada la meseta de casos y estos vayan paulatinamente disminuyendo, entrarán en escena las denominadas necesidades sociales derivadas de la cesantía, quiebre de empresas, del problema grave con las Pymes, con el turismo y otros, que plantean un escenario sombrío en el mediano plazo. Decidir y focalizar será tarea del gobierno regional, pero para esto sólo veo a las municipalidades y sus departamentos sociales desplegados en el territorio mitigando en esta etapa, levantando información para focalizar la ayuda. Pero ese esfuerzo no se ve en el resto del aparato estatal. Muchos servicios que trabajan con la gente miran hacia otro lado o miran las pantallas de sus PC en teletrabajo, pero no coordinan o comparten información que permita construir una red de datos para el gobierno regional. No veo a los seremis y jefes de servicio colaborando o trabajando en red para responder como Estado. Todos ellos tienen una gran responsabilidad y tarea que cumplir, pero o no han sido convocados o liderados para tal tarea o como de costumbre esperan instrucciones que les digan qué es lo que deben hacer y que no.

Hoy como nunca necesitamos el trabajo conjunto del Estado, cada repartición pública debe ser capaz de dar una respuesta planificada y comprometerse con esa parte de la respuesta. Pero como se dice en jerga popular, no se escucha ningún movimiento de ollas. Por eso este llamado de atención a quienes deben liderar esa respuesta. No nos podemos quedar sólo en repartir canastas o subsidios. Esa es una parte del trabajo. Se necesita mucho más. El gobierno regional y los servicios están muy atrasados en gestionar respuestas a tal escenario, se viene feo y hay que estar preparado.

El rol central lo debe jugar el Ejecutivo con una comunicación efectiva y activa. No se pueden conformar con subir información relevante a páginas web institucionales o en redes sociales. Se necesita un trabajo en terreno captando información relevante y entregando educación a quienes no acceden a esos medios y que serán la primera línea en requerir esos apoyos. Queda poco tiempo para planificar y prepararse. Como Estado no les podemos fallar a los chilenos que sobrevivan a esta pandemia.