La pandemia del centralismo

Han pasado los días y reina la incertidumbre en torno a lo que nos ha tocado vivir, especialmente a los magallánicos residentes en Punta Arenas, como también al resto de la región, nos preocupa no sólo lo que pasa hoy, sino el cómo seguiremos adelante.

Esta pandemia y la forma como se ha desarrollado en Magallanes nos cambió las prioridades y focos que teníamos hace un año. Ya habían ocurrido cambios y percepciones en torno al modo como construíamos región y cómo nos relacionábamos a partir del llamado estallido social desde octubre de 2019. Desde entonces se instaló la certeza que los modos y maneras de hacer el día a día no estaban bien. No estaba bien el modelo de sociedad basado en el consumo y el poder de generar recursos como centro de las libertades y garantías personales.

En este modelo los más carentes de recursos o al revés, los que más generan gastos son simplemente dejados de lado y el mercado en vez de ser solidario como sociedad le traspasa la responsabilidad al Estado, con escasos recursos, para su cuidado y atención. Es un modelo instaurado a la fuerza en Dictadura, que lleva cerca de 40 años funcionando, y lo que ha generado es una gran masa de chilenos que han quedado fuera de él. Situación que se hizo perceptible desde octubre.

Son millones los que con lo que genera su economía personal, sueldos, pensiones o bonos, no cubren sus necesidades básicas de alimentación y salud, y dependen de lo que el Estado subsidiario puede hacer por ellos.

La salud, fragmentada en una atención primaria de dependencia municipal, con niveles de desarrollo según la disponibilidad económica de esas municipalidades es demasiado desigual en su acceso y resolución de las necesidades básicas; más encima está desconectada de la atención hospitalaria que se ha ido empobreciendo a lo largo de los años, dando respuestas tardías a las necesidades de la población. La salud es un sistema lento y precarizado en recursos físicos, humanos y económicos en todo Chile. Sólo en Magallanes por inversión regional se han modernizado los centros hospitalarios, felizmente. Si no hubiese ocurrido así, sería más dramático lo que estamos viviendo. Además, el sistema público ha subsidiado al sistema privado de las isapres, ya que son escasos los profesionales clínicos que han llegado a la región por el sistema privado, si no que al contrario el sistema privado ha captado los profesionales que llegan al sistema público, para atender a un grupo más beneficiado.

En este escenario social y de salud tensionados, se instala la pandemia en Chile. Para peor la región que es literalmente una isla es rápidamente afectada en número. Claramente queda la percepción que se debieron tomar medidas más potentes y efectivas.

Un ejemplo, la autonomía en poder procesar un número importante de muestras nunca existió en la voluntad de este gobierno. El prometido y anunciado laboratorio para procesar muestras localmente nunca llegó, menos una explicación. Se enviaron las muestras a Santiago para procesarlas allá, costo que nunca se transparentó y cuando se fijó el valor de tales exámenes, el laboratorio por falta de stock dejó de hacerlos. Dependemos de lo que se hace localmente, aún limitado. Así van siempre quedando exámenes sin hacer. No sólo retrasando la conducta clínica para los pacientes, sino que impidiendo tener cifras reales y actualizadas de la cantidad de contagiados, ya que se suman el día que se ha diagnosticado y no el día en que se tomó el examen. Por eso las medidas han llegado tardíamente.

Hubo momentos que parecía que estábamos bien, pero más de la mitad de las muestras tomadas estaban pendientes de resultado. Falsa tranquilidad que sólo retrasó la toma de decisiones.

El modelo centralista les quita protagonismo y participación a las autoridades locales. Su visión del problema y enfoques no valen nada, sólo deben acatar y hacer cumplir la pauta nacional; que está muy alejada y no es consecuente con lo que la comunidad pide. Pero además resta la participación comunitaria, porque los chilenos y magallánicos tenemos en el ADN regional colaborar y abrir espacios para poder hacer algo por los demás. Esos espacios se han cerrado y lleva justamente a lo contrario. Es decir, a pensar que esta pandemia y sus consecuencias no son mi responsabilidad, no me corresponde hacer nada, es tarea del gobierno solucionarme mis problemas.

Mientras no exista este cambio de paradigma social, de participación y no se involucre a la comunidad en la acción y respuesta, seguiremos viendo desde el living de nuestras casas cómo este gobierno navega en centralizar y controlar la pandemia, dando tumbos y afectándonos a todos.

Mientras no involucren y den espacio de participación a la comunidad y sus organizaciones, no será posible atenuar y disminuir los impactos de esta pandemia. Es tarea y esfuerzo de todos, si no es así, los resultados serán desastrosos no sólo en términos económicos, si no que sociales y comunitarios. Por largos años.

Si se involucra activamente a la comunidad podremos salir de ésta, sino será un retroceso inimaginable. La gente y todos buscamos ser parte de la solución. Se necesita y urge una verdadera conducción local, empoderada y efectiva.