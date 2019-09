La Patria que somos todos

Este año hemos tenido un largo feriado de Fiestas Patrias. Espero que hayan sido unos días de fiestas alegres, familiarmente compartidas y descansadas; son días que nos hacen bien a todos.

Este mes de septiembre, cada año, se nos presenta cargado de lo que llamamos “los símbolos de la chilenidad”; sin embargo, detrás de estos símbolos podemos preguntarnos ¿qué es Chile?, ¿acaso Chile se reduce a esos símbolos que después de septiembre quedan guardados hasta el próximo año?, ¿acaso Chile es simplemente un territorio que va de Arica a Punta Arenas y de la cordillera al mar?, ¿o es algo más?

Sin duda, es necesario un territorio para que exista un país, pero el territorio no basta. Sin duda, es necesario que cada grupo humano posea sus símbolos y se exprese en ellos, pero los símbolos no bastan para hacer un país.

Hacer un país es acoger un don y un llamado de Dios a vivir juntos y construir una historia común. Un país no lo hacen solamente los héroes de la historia, ni las autoridades, ni los sabios ni los poderosos. Un país es una obra colectiva; hacer un país es la tarea de todos los que comparten una historia y sus desafíos, que viven en un territorio y se expresan en determinados símbolos.

La “patria” es el legado común que hemos recibido de los padres, es la historia común que nos hermana y nos llama a vivir juntos y seguir construyendo esa historia común.

La expresión “hacer patria” significa -en primer lugar- aprender a vivir juntos, haciéndonos responsables de la historia común. Concretamente, “hacemos patria” cuando se construye una sana convivencia democrática, cuando se está dispuesto al diálogo con el que piensa en forma distinta, cuando se lucha contra la corrupción que se instala en diversas estructuras de la sociedad, cuando se está dispuesto a reconocer los propios errores y enmendarlos, cuando se ofrece gratuitamente el perdón a otros, cuando se cuida el medio ambiente. Sin esta voluntad de aprender a vivir juntos en el respeto, en la verdad y en la justicia, en lugar de “hacer patria” se está destruyendo la obra común.

También, “hacemos patria” cuando ponemos en primer lugar las necesidades, los intereses y los sufrimientos de los postergados y marginados de la historia común. No es “hacer patria” cuando crece el abismo entre pobres y ricos; no es “hacer patria” cuando el problema de la redistribución de los ingresos y el drama de las pensiones de los adultos mayores y de los niños vulnerables no se enfrenta como una prioridad nacional. Tampoco se hace patria cuando la corrupción inunda a diversas instituciones de la sociedad y no se la enfrenta de manera eficaz. Para “hacer patria” no basta con los “símbolos de la chilenidad”, con llenar la ciudad de banderas y guirnaldas tricolores; no basta con bailar cueca y hacer unos buenos asados, con comer empanadas y un buen vaso de vino; todo eso no está mal, pero “hacer patria” -de verdad- es trabajar por una mayor justicia social en nuestro país.

El Pueblo de Dios, desde su larga experiencia, tiene clara conciencia que un proyecto común -como hacer un país- requiere que una y otra vez renovemos nuestra voluntad de acoger los planes de Dios, que quiere una vida buena y justa para todos sus hijos. Por eso es que un país no se construye sin oración, no se “hacer patria” sin conversión a los planes de Dios.

En este contexto, hace bien recordar las palabras del gran patriota y maestro de la fe cristiana que fue el Cardenal Raúl Silva Henríquez, que en un párrafo de su testamento espiritual dice: “mi palabra es una palabra de amor a Chile. He amado intensamente a mi país. Es un país hermoso en su geografía y en su historia. Hermoso por sus montañas y sus mares, pero mucho más hermoso por su gente. El pueblo chileno es un pueblo muy noble, muy generoso y muy leal. Se merece lo mejor. A quienes tienen vocación o responsabilidad de servicio público les pido que sirvan a Chile en sus hombres y mujeres, con especial dedicación. Cada ciudadano debe dar lo mejor de sí para que Chile no pierda nunca su vocación de justicia y libertad”.