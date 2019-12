“La Porota”, Hernán del Solar (Premio Nacional de Literatura 1968)

Hernán del Solar Aspillaga (Santiago, Chile 1901-1985) es uno de los más prolíficos y sobresalientes escritores de literatura infantil en Chile, a la cual llegó por obligación. En 1946 junto al escritor catalán Francesc Trabal fundaron la Editorial Rapa Nui, cuyo rubro eran los libros para niños: ahí publicó más de cincuenta títulos entre 1946 y 1950, muchos de ellos siguen reeditándose, incluso en versiones ebook: “En esa oportunidad nosotros solicitamos cuentos infantiles a una serie de escritores que, aunque aceptaron gustosos, no cumplieron a tiempo su compromiso, y cuando las prensas están listas para trabajar, no se puede esperar. Por eso me puse a escribir una gran cantidad de libros”. (Del Solar, Hernán, en “El Hombre del sombrero de copa”, Ed. Andrés Bello, 1991; 1ª ed. 1948).

“Se llamaba Beatriz María Magdalena de los Angeles Osorio y Castroviejo. Y medía apenas noventa y siete centímetros. Por eso, tal vez, todo el mundo prefería llamarla sencillamente Porota”. Estas son las primeras líneas del libro que hoy reseñamos: una invitación a compartir los sueños de esta niña, cuya mejor amiga era su muñeca Mimí a quien acostaba todas las noches y despertaba y vestía en las mañanas. Su habitual tranquilidad se rompió una mañana que Mimí no estaba en su cama, Porota desesperada la buscó por toda la casa y la encontró finalmente en la biblioteca.

Al preguntarle a Mimí en son de juego donde había andado en la noche, comienza la aventura: Mimí le habla por primera vez y le cuenta que todas las noches viajaba en un carruaje de un cochero de aserrín tirado por caballos del mismo material a la Ciudad de los muñecos de trapo y la invita para que vayan la noche siguiente y les ayude a resolver un grave problema. A llegar conoce este universo paralelo donde el día era la noche del mundo real y viceversa y adonde se iban los muñecos una vez que los humanos los dejaban de lado.

La Ciudad era gobernada por Pirulo, el papá de Mimí, y estaba amenazada por una plaga de muñecos vampiros que le chupaban el aserrín a sus habitantes; vampiros que cobraban vida al momento que la gente los compraba en las tiendas. Pirulo viaja en compañía de Porota y Mimí al pueblo de los humanos y van hasta la fábrica de muñecos. La niña promete solucionar el problema y lo logra, por lo cual es elevada a la categoría de heroína en La ciudad de los muñecos.

El cuento, finamente escrito, está construido en base a los diálogos de los protagonistas, con ocasionales intervenciones de un hablante lírico en tercera persona. Mediante la agilidad de estos diálogos y el relato, el autor logra atrapar al lector como si de una buena novela policial se tratara, manteniendo la tensión en todo momento.

“La Porota” es un buen ejemplo de los libros de Del Solar que recomendamos por su excelencia para los niños de hoy. Escritos hace más de setenta años, nos muestran que el derecho a los sueños y a pensar en un mundo mejor para todos, sigue vigente.

Con su habitual modestia, nuestro autor señaló en algún momento: “Sólo espero que en unos veinte años algún viejo recuerde que un tipo llamado Hernán del Solar escribió muchos cuentos para niños”. Han pasado más de veinte años y aquí estamos en la Patagonia evocando a este gran caballero de la literatura chilena.

El género infantil es sólo una de las facetas del escritor y periodista Hernán del Solar Aspillaga, quien se inició como poeta y luego fue ensayista, cuentista y crítico literario, además de fundador de revistas y editoriales. En 1968 obtuvo el Premio Nacional de Literatura.

* “La Porota”, Hernán del Solar, ilustraciones Andrés Jullian. Santiago Chile: Editorial Zig-Zag S.A., colección Delfín de color (1ª ed. en esta colección, 2013; ebook, 2015) 53 pgs. (1ª ed. en Rapa Nui con ilustraciones de Elena Poirier, 1947).