La ruta del Iceberg

Como promotor y motivador desde el escenario de la educación, tomar los contenidos antárticos, labor que llevó más de 23 años, en primeras instancias de una manera espontánea de divulgar este conocimiento y prácticamente en el anonimato, hasta los días de hoy que ya generan interesantes programas desarrollados tanto en colegios como en instituciones interesadas en hacerse cargo, de fomentar nuestro patrimonio territorial como así también nuestra responsabilidad del desarrollo de la identidad antártica en la población de nuestra región. Uno de los programas más exitosos que convoca a colegios, liceos y este año por primera vez a algunas instituciones, me da la libertad y obligación de destacar la importante cobertura que a pesar de las condiciones de pandemia y que muchas de las actividades acostumbradas, están siendo desarrolladas vía remota, con la utilización de elementos virtuales, es la que ha asumido con un alto compromiso y responsabilidad, sobre todo como una vía de integrar valores y descubrir en los temas antárticos, las fortalezas y oportunidades de comprender mejor nuestro territorio, sus componentes naturales, sus potencialidades del punto de vista de la productividad y sobre todo ante la preparación de sus niños, jóvenes y adultos que la conforman, me refiero a un grupo no tan grande, pero muy eficaz en sus tareas, como lo es el Grupo de Scouts de San Miguel, que recién el fin de semana acaba de organizar y llevar a cabo su Festival Bronwsea adornado en la celebración mundial de la Semana Polar, que se manifiesta por el cambio de estación que ocurren tanto en nuestro hemisferio como el de los hielos del Polo Norte.

Con el componente de participación en la que destacan y sobresalen actividades y manifestaciones artístico-culturales de los mismos integrantes que se toman el tiempo para preparar y en este caso llevarlo a la pantalla a través de un enlace comunicacional que les permita disfrutar de tales talentos. Escuchar a niños y jóvenes hablar con tanta entereza del significado de la Antártica, no sólo para nuestra región y país sino para el mundo también, al ir cumpliendo los trazos planificados en la denominada “Ruta del Iceberg” que es un modelo de actividades que llevan a cabo las instituciones que optan por trabajar durante dos años para adquirir el “Sello Antártico” sea este educacional como institucional, celebrando y cumpliendo tareas y objetivos en que se destaque de alguna u otra manera los componentes geográficos del continente antártico, de historia, de vida y de supervivencia, de temas tan contingentes como lo que acontece con el cambio climático y sus influencias, en que lo estamos viviendo y al mismo tiempo acompañado, con la participación y ayuda de otras instituciones, como así también de colaboradores científicos e investigadores que dedican su vida al estudio de estos parajes desde la Universidad de Magallanes y su Centro de Investigación Gaia Antártica, para así comprender y entender mejor los cambios de nuestra naturaleza subantártica y antártica propiamente tal.

Hoy día con un documento legalizado y ya formulado en la práctica para el futuro de la administración de una parte de nuestro territorio regional, refiriéndome al nuevo estatuto antártico, estoy seguro que le será más fácil a las autoridades poder comunicarse de igual a igual con algunas secciones de nuestra comunidad en la que ya están enterados por el exitoso trabajo que se ha desarrollado en todos estos años y que la Antártica ya no es un tema lejano para nuestra población. Estoy seguro que hay que seguir trabajando con la comunidad, porque así como un iceberg que con el tiempo se va derritiendo, el impulso de nuevas iniciativas, programas educativos, sociales y culturales harán de esta región aún más fuerte en autoridad y empoderamiento significativo en lo que respecta a sus territorios Polares.