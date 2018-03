La Ruta del Milodón

Por razones de tiempo estos últimos días he estado viajando mucho por el camino que lleva por la comarca de Ultima Esperanza, tratando de acortar las distancias entre Puerto Natales y algún sitio de interes, se ven los cambios y como las dendritas del progreso van modificando el entorno para beneficio de una actividad emblemática como es el turismo. Por el cierre de los caminos mientras se efectúan las obras, cabe destacar cómo se han dado las oportunidades para disfrutar de los parajes que llevan por el camino de Puerto Consuelo y Puerto Prat, con escenarios, los mismos, pero con otras perspectivas desde estos lugares que poseen cierto abandono en cuanto a su explotación escénica y de lugares que son poco conocidos exceptos por sus escasos habitantes, aunque pensándolo mejor, sus habitantes alados y visitas migratorias son muy abundantes: cisnes cuello negro, cisnes coscorobas, flamencos, diversas especies de patos, rapaces y carroñeros. Es un lugar ideal para que en las tardes de poca luz se puedan apreciar los vuelos cadenciosos de varias especies de lechuzas y búhos. Pero lo que más impacta es ver a la distancia el gran agujero negro que presenta en una de sus laderas el cerro Benitez, la famosa Cueva del Milodon.

No deja de llamar la atención del visitante y la pregunta frecuente es ¿cómo se hizo tal forado en la pared del cerro anteriormente mencionado? Una mezcla del pasado conectado con los tiempos actuales, aquel forado fue ocasionado por el oleaje de un gran lago, durante el retiro progresivo del enorme manto de hielo que rellenaba la cuenca en donde existe todo el paraje de Ultima Esperanza, durante la última expansión glaciar cuaternaria. Podría también resumir a través de esta columna mi propia experiencia, siendo oriundo de Puerto Natales y como veía a mi padre organizar una excursión familiar, que incluía los “aperos” para realizar un suculento asado al palo en dicho sector. No es menor que mi madre me haya contado que en una de esas salidas y con un año de edad, en esos mismos parajes de huellas del cuaternario, yo haya realizado mis primeros pasos firmes y de ahí largarme a caminar que hasta los días de hoy se repiten cada cierto tiempo en las profundidades de bosques y valles andinos de todo el sistema orográfico de esa región.

Mi padre con fusil al hombro para proteger a su familia del supuesto “León” que podría aparecer, costumbre, más que típica, era una normativa de seguridad sabiendo de la existencia de nuestro hermoso puma de la Patagonia. La Prehistoria, nos cuenta también de la existencia de otros felinos que cercaron la perezosa vida del Milodón y quizás contribuyeron en conjunto con cambios climáticos a la desaparición de todos lo componentes de la megafauna. Mi experiencia de vida continúa ya más infante juntos a mis hermanos, explorar con temor pero con la mágica palabra de mama “…Con juicio…¡¡¡” el internarnos en la caverna pero en sus dos secciones la que hoy día no existe por diversas razones de seguridad estos espacios fueron removidos y la caverna hoy día está totalmente abierta. En ese entonces, se podía uno encaramar entre las rocas y pasar al otro lado casi a la altura del techo de la caverna y entrar en una oscuridad absoluta excepto por la abertura en que entrabamos y allí podíamos percibir la presencia de algunos murciélagos que encaramados en las estalactitas permanecían inmóviles ante la escasa luz que entraba, esperando el ocaso para salir por el alimento de frutos y néctares de flores que gustan mucho. Ya más grande y joven, participé de aquellas procesiones religiosas del Padre Rosas, y que dentro de las ceremonias había que subir una de las laderas de la caverna que llevaba a una especie de gruta en lo alto en donde se encontraba la imagen de una Virgen, allí mismo y apoyados en un enmarañado y tejido cable de cobre, se hacía entender que mientras más te quemaban las manos (un fenómeno de conducción calórica) al esfuerzo para subir la ladera, obviamente el fenómeno era que se te calentaban las manos y la intensidad del aumento de la temperatura en tus manos eran proporcionales al grado de pecado que podrías haber cometido. Volver a la caverna para mi tiene un simbolismo majestuoso en el tiempo, quizás mi memoria ancestral conecta también con un pasado muy lejano…eso ya es magia…!!!