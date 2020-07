La soberbia es mala consejera siempre

Y se aprobó en el Senado el proyecto de ley, con quórum calificado, que permite el retiro de hasta un 10% del fondo de ahorro previsional, y con carácter universal (incluyendo a las personas jubiladas). Después de tantas frases de terror, de amenazas y difusión del temor de algunos porque se venga abajo la República se terminó aprobando lo que mayoritariamente el país pide y necesita.

El gobierno en shock sigue paralizado o mejor dicho echándole la culpa al árbitro de su derrota, queriendo caricaturizar este proyecto de ley como de izquierda, cometiendo otro error más profundo y de mayor impacto, pues este proyecto no es otra cosa que la demanda de la mayoría del país (más del 80% de acuerdo con la iniciativa), que en esta crisis ha visto cómo los anuncios no llegan, cómo la letra chica y confusa impide a millones a acceder a algún beneficio, a los cuales la paciencia se les agotó.

Es más fácil asumir una pérdida a futuro en la pensión, que sufrir la frustración ante un Estado flojo, poco proactivo, poco eficaz y brutalmente poco empático para salirse de la lógica de la focalización en tiempos de crisis. Sería absurdo e indignante ver que en un desastre natural el Estado a través de sus funcionarios y autoridades intentarán discriminar a la hora de alertar o evacuar de un riesgo en función de un criterio de vulnerabilidad social. Pues este absurdo es lo que ocurre cuando personas que pertenecen a segmentos vulnerables o un poco menos vulnerables, aun no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (Ife), y cuando las supuestas ayudas expeditas a las Pymes no llegan porque se les está evaluando por la banca del mismo modo que en tiempos sin crisis.

Resulta aún más indignante para quienes no han recurrido al Estado, no porque no quieran sino porque para el propio Estado no los considera tan vulnerables (ingresos superiores a $600.000 app) y que probablemente no saben cómo acceder o postular, escuchar anuncios que en la práctica no se aplican a ellos (Plan plus del gobierno). Para todos, quienes el Estado los invisibiliza y no los conoce ni reconoce, la única salida es rascarse con las propias uñas, que en este caso es recurrir al único ahorro que tienen en el fondo de las pensiones, ya que en la práctica capacidad de ahorro en Chile es un privilegio de pocos.

El sentido común en una urgencia busca salir lo mejor parado. Daños van a haber, lo importante es salir lo menos golpeado. Es cierto que al retirar fondos se producirá una merma a futuro, pero la verdad sea dicha, pérdidas el mismo sistema las ha tenido y muy superiores a un 10%. Pero el propio sistema ha dicho que se recupera en el largo plazo, entonces ¿el propio sistema no confía en el mismo?

Es tiempo que el gobierno asuma con hidalguía su derrota, que no vaya a caer en la torpeza de vetar o ir al Tribunal Constitucional, pues estaría alargando la llegada de la única ayuda en esta crisis para millones de chilenos. Me gustaría ver al gobierno más activo en la elaboración de planes y medidas para reactivar a la economía, recuperar el empleo, y contribuir a la construcción de la paz social, en lugar de seguir atrincherado peleando una batalla que no es de ellos, y que en tiempo y conceptos la perdieron hace rato por sus propias contradicciones. La contradicción es evidente en quienes decidieron utilizar el fondo de cesantía de los trabajadores sin preguntarles, y que ahora no quieren que los trabajadores utilicen parte de sus ahorros. Si no hubiesen sido tan mezquinos, y hubiesen hecho funcionar al Estado con sentido de urgencia, nadie hubiese querido retirar ahorros previsionales. La culpa es sólo del gobierno, de su torpeza política, de su soberbia intelectual, y de la falta de empatía y de la falta de calle de sus autoridades.