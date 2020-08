La Teoría del ROM en el Congreso frente a la reforma de las AFP

Por Hernán Rocha Pavés

Existe una teoría que indica que los que toman decisiones pueden medir si hacen uso efectivo de su tiempo. Simons y Dávila (1998), en su artículo: How high is your return on management?, presentan el modelo ROM (return on management), buscando responder a situaciones recurrentes como son los fracasos en conseguir los objetivos trazados.

El modelo ROM constituye un índicador definido como: (Energía Productiva dividido por Tiempo invertido, EP/TI). De esta forma, el ROM, mide el tiempo que utiliza un tomador de decisiones en su trabajo. El ROM llama la atención hacia si se está obteniendo el máximo retorno de las horas invertidas en conseguir resultados respecto de los objetivos propuestos. Pues bien, la pregunta es entonces: ¿Por qué algunos tomadores de decisiones no trabajan para maximizar el ROM?.

Varias son las razones aparentes que atentan contra este objetivo, pero nos referiremos a una: las personas por naturaleza pelean y despliegan sus esfuerzos, sobre aquellos elementos más presionantes: las crisis coyunturales, y en nuestro país aplicamos esta premisa principalmente en nuestro Congreso (nuestro porque lo pagamos con nuestros impuestos) que está desde hace muchas décadas dedicado a inmiscuirse en cuestiones que lo liberan del problema u objetivo principal, esto es: el bienestar de las personas que los colocaron en ese lugar.

La cuestión si el 10% crearía la mayor catástrofe económica del país fue la gran discusión de hace un poco más de un mes. Moros y cristianos, luciendo sus pergaminos pujaron para uno y otro lado promoviendo la catastrofe nacional o el beneficio nacional. Algunos se cambiaron de bando por conveniencia y otros se mantuvieron firmes en la falacia de la catástrofe, sin siquiera pensar lógicamente que si bien existiría una baja en el monto acumulado para las pensiones (no está claro todavía si en la pensiones, pues el sistema depende de la rentabilidad de las carteras de inversión), también es cierto que el beneficio de ese 10% era un alivio para el abastecimiento de bienes, como también para cambiar este raro sistema que bien definió la Primera Dama en octubre de 2019: “Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.

Así las cosas, se aprobó lo del 10%, los afiliados comenzamos a recibir el 10% y los congresistas dieron por terminado el juego. Pero en el fragor de la batalla muchos, de ambos bandos, indicaron que lo principal era cambiar el sistema. El ministro de Hacienda llamó a un “acuerdo nacional para un cambio de fondo del sistema de pensiones para avanzar en la dirección necesaria para mejorar nuestras pensiones”. El Presidente, en julio expresaba: “un acuerdo, en el más breve plazo, que permita hacer cirugía mayor al sistema de pensiones”. Y ya existía una opinión de oposición que “lo más fundamental es que no exista más capitalización individual, en eso hemos sido muy claros. Estos 6 puntos no pueden ir a las AFP o a ninguna capitalización individual. Debe ir a una lógica colectiva con reparto porque es la única manera de aumentar las pensiones en el corto plazo y darle sustentabilidad al sistema pensando en los próximos 20 años cuando van a pensionarse tres millones de chilenos”.

Pero… pero, llegó un problema coyuntural. Renuncian ministros porque…nadie sabe por qué. Luego, aparece un crimen abominable en el país, despreciable sin ninguna duda. Entonces los congresistas, en su labor filantrópica se ocupan del problema. Seguramente se les habrá ocurrido recurrir a la interpelación, o una comisión investigadora (perdón, ya se les ocurrió), pero como no era suficiente ni rentable recurren a la Acusación Constitucional a un Juez de la República.

Luego está lo de la Constitución, abordado como el problema principal y rencillas entre los apruebo, rechazo y los “no” se puede hacer y “si” se puede hacer, y comienza el circo de burlar a los espectadores con situaciones ficticias que no les corresponde asumir. Un diputado las emprende de Sheriff Contralor en la calle con más autoridad que la propia autoridad, y la guinda de la torta fue colocar en discusión nuevamente, si se modifica la cantidad de senadores y diputados. Seguramente sacaron las cuentas después de cinco años de prueba y algunos perdían esa “cuotita” de poder y dinero tan anhelado. Con todo esto, y más sobre la mesa, seguiremos esperando el ansiado cambio al sistema de pensiones.

Claramente los legisladores tienen un ROM muy bajo, ocupan su tiempo en cuestiones que inventan o no les corresponden y lo propio, lo relevante, lo que sí tienen que resolver y ha esperado por muchos años…pues bien, lo veremos mañana.