La tronadura política del intendente contra el Estado de Derecho

Una fragmentación instantánea se produjo el miércoles 10 de enero en la institucionalidad ambiental y económica de Magallanes por efecto de la detonación política generada por la máxima autoridad regional. El Informe Consolidado de Evaluación (ICE) , emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue positivo y a favor de las tronaduras en la mina de carbón Isla Riesco . El sistema de evaluación ambiental debía, entonces fragmentarse, separarse de la opinión pública, pues la evidencia científica presentada en dicho sistema estaba y está horadando el sistema único de fines políticos que sustenta la ideología colectivista comunista de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio sobre una sustentabilidad ambientalista a ultranza, anti empresa, anti productividad y finalmente totalitaria, que pretende imponer unilateralmente lo que le conviene o no a la región.

Y el camino más eficaz para hacer que la opinión pública sirva a este propósito consiste en hacer que todos crean en esos fines, sin importar la existencia de evidencia científica que los contradiga y una legalidad democrática que los limite. Y para ello es esencial que la gente acabe por considerarlos como sus fines propios y se convierta en un credo generalmente aceptado por la opinión pública. Y así lo planificó y argumentó la primera autoridad regional, al plantear que el sistema de evaluación ambiental no contaba con instancias suficientes de participación ciudadana, y sólo acogía los argumentos y pruebas del incumbente e interesado en la extracción de carbón regional. Por lo cual, todas las pruebas y argumentos científicos eras cuestionables, por lo menos dudosos desde los fines que persigue la Nueva Mayoría y el Frente Amplio en Magallanes. Las consecuencias morales de esta propaganda totalitaria que deberemos acostumbrarnos a considerar desde ahora en el debate público son, por consiguiente, de una clase aún más profunda. Son la destrucción de toda la moral social, porque minan uno de sus fundamentos: el sentido de la verdad y su respeto hacia ella. La tronadura política del Intendente y seis de sus Seremis apuntó a debilitar y cuestionar un instrumento que permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país, generándose la percepción de que lo que legitima la decisión final es el resultado de una simple votación.Los miembros de dicha comisión no pueden prescindir del ICE y si desean decidir contra él, obliga al seremi respectivo a exponer detenidamente sus fundamentos. Estos, además, sólo pueden estar vinculados a las cuestiones asociadas a lo discutido en la evaluación. Al operar de un modo distinto -sin fundamentación idónea- no sólo se afecta la legalidad de los actos de la Comisión, sino que sobre todo el sistema institucional. Al negarle al sistema regional de evaluación ambiental la facultad de dirimir científicamente si un proyecto de inversión cumple o no con los requisitos ambientales que les son aplicable, al señalar el intendente y seis de sus seremis que un sistema científico público estaría ajustado por la empresa privada encontra del interés público, sin decir quién lo define, la Nueva Mayoría desarticula los procesos democráticamente acordados y científicamente validados, para ponerle fin a la verdad, pues más importa contar con las mayorías respectivas en las instancias colegiadas para imponer las visiones propias de la sociedad, que ocupar un sistema de validación científicas para normas ambientales democráticamente acordadas.

La dicotomía evaluación técnica vs. política postulada por el intendente y seis de sus seremis es falsa. Una afirmación como esa parte de la base que una opinión técnica no es controvertible y la política sí, adoptando decisiones o formular juicios al margen o prescindiendo de los antecedentes y evidencia disponible en los expedientes de evaluación. Al operar de ese modo, se construye el camino a la arbitrariedad. El intendente y seis de sus seremis han decidido el 10 de enero que están fuera del imperio de la ley, fuera del Estado de Derecho, sobre la evidencia científica, para decidir políticamente y, en consecuencia, arbitrariamente bajo el abrigo de las mayorías colegiadas. Ese día, tras la tronadura política de la Nueva Mayoría, sistema de evaluación ambiental pasó a convertirse, en Magallanes, en un sistema de evaluación política ideológica erosionando fuertemente nuestra institucionalidad, para imponer la concreción de los fines políticos ideológicos propios y destruir el Estado de Derecho.

