La visita de Francisco, entre la admiración y la perplejidad

Los ecos de la visita de Francisco serán perceptibles en el tiempo, no son de efecto inmediato, sino que requieren un proceso de digestión, asumiendo sus palabras y gestos para ir madurando en su significado y comprensión.

Los primeros ecos rebotan desde distintos lugares: su petición de perdón en La Moneda por los abusos sexuales cometidos por ministros de la Iglesia, el llamado a ser una Iglesia en el camino de las Bienaventuranzas, el encuentro lleno de misericordia con las internas que en la cárcel están privadas de libertad, pero no de dignidad. También rebotan los ecos del llamado a toda la sociedad al reconocimiento del pueblo mapuche en sus legítimos derechos y en la riqueza de su cultura, su invitación a los jóvenes a conectarse con la contraseña “qué haría Cristo en mi lugar”, el deber que señaló a sacerdotes y obispos de superar cualquier forma de clericalismo, la valoración de la religiosidad popular nortina, y mucho más… Son orientaciones pastorales claras para la Iglesia y llamados de humanización para toda la sociedad. ¡Gracias, genial!

Otro eco que quedó rebotando fueron sus palabras de apoyo al obispo Barros y la nueva descalificación a las víctimas de Karadima y a los laicos de Osorno, y a muchos católicos que sienten dolor y vergüenza por estas situaciones. El empecinamiento en la defensa de Barros y de los obispos formados por Karadima deja en la perplejidad a los muchos católicos que creíamos que el Papa no sólo venía a hablar, sino también a escuchar a los obispos que desde los inicios de este doloroso episodio desaconsejaron el nombramiento de Barros en Osorno, a escuchar a las víctimas que señalan al obispo Barros como encubridor, a escuchar a los laicos de Osorno, a escuchar a los pastores y laicos que anhelan una Iglesia acogedora, servidora de la verdad y en diálogo con la sociedad y la cultura actual.

No quisiéramos tener que estar hablando de esto en una tribuna pública, pero el hecho es público, las actitudes de los obispos de Karadima son públicas, las palabras del Papa son públicas, y es pública la reacción perpleja -y, también, indignada- de importantes y diversos sectores de la sociedad y la Iglesia.

Cuando el Papa pide pruebas que acusen al obispo Barros, es necesario tener presente que el problema de Barros no es -en primer lugar- de orden judicial, sino de orden pastoral y -por lo mismo- prudencial: no puede ser pastor al cuidado de una Iglesia quien convivió por décadas con una realidad abusiva y dice no haber percibido nada, no puede ser pastor quien no es recibido como tal en su comunidad, no puede ser pastor quien tensiona y divide una comunidad y es un símbolo de la división de la comunidad católica en el país. Por eso, no se trata de un asunto de pruebas judiciales (probablemente -en ese nivel- se tratará de las palabras de las víctimas contra las palabras de Barros, ¿qué “pruebas” pueden salir de allí?). Más bien, es un asunto de razones prudenciales y pastorales al servicio de la verdad, al servicio de la escucha de los pequeños, de la escucha de los laicos que se sienten corresponsables de su comunidad de fe; se trata de razones pastorales que ayuden a ser una comunidad servidora y acogedora, ni burocrática, ni elitista ni abusadora.

Esta situación que tensiona hasta el extremo la vida de la comunidad osornina, también tensiona la vida de la Iglesia en Chile, aumentando la distancia de la jerarquía de la Iglesia con respecto a muchos católicos y con respecto al conjunto de la sociedad, es una sombra que opaca la alegría del encuentro del pueblo católico con el pastor universal y la sabiduría de sus enseñanzas, abriendo las puertas de la perplejidad de unos, de la indignación y desafección de otros.

La visita es un espejo que nos permite vernos mejor a nosotros mismos, como país y como Iglesia. Ha puesto de manifiesto algunas de las heridas que tenemos en nuestro Chile, también las dolorosas llagas de nuestra Iglesia, las divisiones que la hieren y la distancia entre su jerarquía y muchos católicos, así como con el conjunto de la sociedad chilena.

Todo comenzó con la humilde petición de perdón en La Moneda y terminó con el apoyo a Juan Barros en Iquique; por eso, como el mismo Papa Francisco dijo en Temuco: “debemos estar atentos a la elaboración de «bellos» acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados, sí -y necesarios-, pero que al no volverse concretos terminan ‘borrando con el codo, lo escrito con la mano’. Esto también es violencia, ¿y por qué? porque frustra la esperanza”.

Hay que poner la contraseña del Padre Hurtado que el Papa propuso a los jóvenes (“¿qué haría Cristo en mi lugar?”) para seguir reflexionando, orando y dialogando, y madurar en el significado y comprensión de todo esto y de lo que está en juego.

