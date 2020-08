La voz del pueblo

En algún momento, desde la reinstalación del sistema democrático en nuestro país, alguien instaló las encuestas como un pobre sustituto de la voluntad popular y poco a poco fuimos siendo determinados por las encuestas cuestión que era muy eficiente en la medida que se mantenía la obligatoriedad del voto condicionando, pero que se desmoronó con la llegada del voto voluntario. En efecto, la ineptitud de los políticos activos de todos los sectores y espectros de nuestro sistema para convocar a la ciudadanía para que ésta emita su voto ha generado un alejamiento gradual, constante y el alza de los electores que no se identifican con sector alguno y al no estar obligados a concurrir para votar las encuestas no determinan, ni condicionan la elección de modo tal que los grados de libertad en las opiniones permiten, hoy, que surjan nuevas alternativas que representan a casi el cincuenta por ciento de los habitantes de la República.

El resultado de todo lo anterior es que las encuestas ya no condicionan elecciones con la noción del voto útil por una parte (en virtud del cual se elige por el elector al candidato que aparece ganador cuando no tiene una opinión definida en materia política), pero sí determina la adhesión o rechazo a un gobierno, por la otra y ello produce una distorsión a la representatividad democrática. Veamos una muestra gráfica: en las elecciones presidenciales del año 2017, primera vuelta, votó sólo el 46,64% de los electores en Chile y en la segunda vuelta voto sólo un 48,97%; por otra parte y ello no es ilógico considerando los datos entregados, el gobierno de turno generalmente tendrá menos del cincuenta por ciento de adhesión y la mala costumbre instalada de quienes formen oposición, cualesquiera que sea el grupo político que la integra, de solicitar cambios de gabinete, de enrostrar la falta de representatividad o legitimidad del gobernante. Si a todo lo anterior agregamos una posición soberbia de quienes gobiernan, afirmado en el voto popular que obtuvo en la elección anterior, en la elección pasada, nos explicamos los errores tan manifiestos que tienen su origen en un desconocimiento, simple ignorancia o la errada idea que el 51% no existe o no vale en la ejecución de un gobierno.

Pero todo lo anterior hoy ha quedado atrás, pues no es posible, ni sano para la patria, pretender que existe representatividad real si más del cincuenta por ciento de los ciudadanos no se identifican con opción alguna del espectro político.

Entonces, ¿qué hacer al respecto? Creo que se debe aprovechar la circunstancia que hoy existe una mayoría de parlamentarios no ideologizados que deben dar fluidez a las siguientes elecciones, especialmente la constitucional, proponiendo y apoyando instituciones que garanticen el ejercicio de la democracia como acontece, por ejemplo, con los plebiscitos revocatorios que autorizan a sacar de los cargos de elección popular a quienes hayan sido elegidos y no hayan respondido al electorado; la obligatoriedad de plebiscitos comunales en materias de territorio y presupuesto a lo menos; la necesidad de establecer programas vinculantes a los candidatos, de modo tal que frente a determinadas materias no cambien su voto o apoyo a una opción distinta a la que prometieron; todas estas herramientas, más que necesarias, son imprescindibles para sostener el sistema democrático chileno y dejar atrás el imperio de los poderes fácticos o de las elites como lo han denominado algunos comentaristas políticos.

Ahora bien, ¿serán suficientes estas mejoras posibles? Por supuesto que no, sobre todo si mantenemos de parte de nuestros representantes populares un lenguaje agresivo, grosero y soberbio, pero de nuestras carencias y defectos humanos podemos comentar en otra columna.