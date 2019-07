Lagos que regulan el clima

Por estos días y con una planificación bastante anticipada, me preparaba con alumnos de turismo del campus Natales de la Universidad de Magallanes y otros de la sede de Punta Arenas, para desarrollar un programa múltiple que me significaba entrenar a los alumnos en actividades de turismo de intereses especiales, bajo condiciones invernales. El equipo principal para el desplazamiento en terrenos nevados sería el uso y la aplicación de técnicas para saber desplazarse con raquetas para la nieve y todo lo que significa en conocer un utensilio que tiene una data de antigüedad de más de 5.000 años en que el hombre la usó en terrenos nevados para acceder de manera más fácil en sus tránsitos por llanuras y estepas nevadas en busca de mejores refugios y alimento. Todos saben, sobre todo, quienes han tenido la oportunidad de tratar de caminar en la nieve principalmente cuando es profunda lo difícil y agotador que es. Pero finalmente todo quedó en nada, porque la poca nieve que llegó no fue la suficiente como para considerar el uso de tal elemento invernal. Y esto fue lo que nos llamó la atención, sobre todo en la inquietud de los alumnos al darse cuenta que, sí había nieve en las inmediaciones y cordillera de Puerto Natales, pero donde enfocamos el lugar para desarrollar las prácticas, no había la nada misma de nieve en el suelo a visitar, y me refiero a la zona en donde se encuentra la villa Cerro Castillo de la comuna de Torres del Payne.

En el trayecto, de manera cuidadosa, se desplaza nuestro móvil con 11 estudiantes de pregrado y técnicos nivel superior de Turismo, y nos percatamos que a la altura de la laguna Figueroa, nada de nieve por sus alrededores excepto en las alturas a la cota 600 metros de altura, es decir, donde termina la línea de los bosques. Pero era tan significativa la falta de nieve en estos parajes lo que nos obligó a estudiar e indagar y juntos a los alumnos nos pudimos percatar que existe mucha influencia lacustre en esa zona con la presencia de la ya mencionada laguna Figueroa, que conecta valles con el río Don Guillermo, luego ingresan valles desde el oeste como es el que conecta desde el lago Porteño por el oeste de aquella zona y el lago Toro, es decir la respuesta es la influencia de las aguas presenciales en la zona que regulan el clima local. Las zonas de agua en general, tienen un efecto regulador del clima local y hasta zonal. La causa es que el agua absorbe y desprende calor a diferente ritmo que las rocas. El calor específico es la capacidad de una roca (o cualquier otra sustancia) para almacenar energía en forma de calor. Las rocas absorben y desprenden calor muy rápidamente. El agua, por el contrario, lo hace con mayor lentitud. De esta manera, se establece una diferencia de temperatura en la costa, entre las zonas de tierra y las de agua. Esta diferencia provoca vientos locales, las brisas lacustres. Durante el día la tierra está más caliente, y el aire que hay sobre ella asciende, dejando sitio para el aire más fresco que sopla de los grandes lagos. Durante la noche estos lagos están más caliente, y el aire que hay sobre él asciende, dejando sitio para el aire más fresco que sopla de tierra.

Pero la influencia de los lagos no se limita a los vientos locales diarios. Durante todo el año todas las fuentes agua de gran tamaño, se comportan como un regulador de la temperatura. En las épocas de calor el agua absorbe grandes cantidades de energía. El proceso de evaporación es muy intenso, lo que hace que se reduzca la temperatura del aire. Las temperaturas medias cerca del agua son más suaves que en el interior. Durante las épocas frías, por el contrario, el calor acumulado en el agua de los lagos se va desprendiendo lentamente, templando la temperatura del aire. En este proceso la evaporación y la condensación del agua son fundamentales, por lo que la humedad relativa del aire en las zonas costeras es superior a las del interior de los continentes. Esta influencia de estos lagos puede llegar muchos kilómetros tierra adentro, gracias al movimiento de las masas de aire. Esta zona se caracteriza por una serie de relieves morrénicos por antiguas presencias de glaciares las que forman especies de biombos en donde quedan atrapados estos vientos o brisas provenientes de los grandes lagos anteriormente mencionados. Hoy día las nieves y los fríos están en las alturas.