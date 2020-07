Lagos Weber… “No te pongas creativo”

Estos días, sólo algo he logrado sacar, como tema central de la conversación por el coronavirus y esto ha sido, una derivada de aquella realidad que ha asolado al mundo producto de una pandemia que casi ninguno de los seres humanos que habitan en este momento el Planeta había vivido, como es, la pandemia económica que asola a nuestro país.

En efecto, la discusión del proyecto de ley, respecto de la posibilidad de retirar el 10% ciento de los fondos previsionales que cada uno de los cotizantes de Chile tiene (y tenemos), en nuestras “sacrosantas” cuentas de capitalización individual, ha provocado que el gobierno de Piñera, se haya jugado al 100% para evitar la aprobación de este proyecto. Lobby, coerción y virtualmente expulsión de los partidos de derecha ha llevado como corolario, que 3 de los diputados Udi, que votaron a favor del proyecto hayan renunciado a su partido. Esta actuación que es valorable, por las razones que hayan llevado a estos parlamentarios a votar a favor del proyecto, sumándose a la casi totalidad de los diputados opositores ha comenzado a contrastar con la “creatividad” y “falta de calle” de algunos senadores de la República.

En la primera tanda de discusión del proyecto de ley, ya recibido en el Senado de la República”, el pequeño Ricardo, se despachó una indicación para poner trabas al retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. Ha señalado que podría producirse “una bicicleta financiera” y por ello, al igual que el gobierno y sus indicaciones en el Plan para la Clase Media (con la letra chica característica de sus proyectos), ha señalado que quienes retiren (y no lo necesiten porque no han visto mermados sus ingresos), debieran pagar impuestos.

Ricardo entenderá que este proyecto de ley por situación de emergencia, catástrofe o pandemia, es urgentemente requerido por millones de chilenos, y que su aplicación potencial en más de 10 millones de chilenos, generará un alivio económico a esos bolsillos de los laborantes de nuestro país y que además de paso será un dinamizador de la microeconomía, aquella en la que Ricardo, nunca ha vivido o quizás ha olvidado ya, luego de años de parlamentario, ministro y asesor.

Por lo tanto, junto con implorar que no se sigan imponiéndose trabas veladas, indicaciones alejadas de toda realidad de lo que viven y necesitan los chilenos, pues como ya dijimos en la columna pasada y en otras un poco más pretéritas, el proyecto debió contemplar, la posibilidad del retiro universal del 10 % de los fondos de los cotizantes y, no como indica el proyecto que se discute, que tendrá un techo u opción máxima de retiro de 150 UF (algo así como $4.300.000).

Otros querían, como el Partido Evópolis, que este proyecto no favoreciera a los empleados públicos. En fin, el tema está tan revuelto, que hasta el propio senador Moreira, férreo defensor de la dictadura de Pinochet, ha decidido apoyar el proyecto de retiro de los fondos para los más de 10 millones de cotizantes en el sistema de AFP.

Algunos indican que Moreira al igual que su padre político, su mismísimo “Tata Augusto”, no creía en el sistema de AFP, pero se la terminó aceptando a Pepito Piñera, y se impuso como una política pública a esta altura nefasta, como ha sido la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el año 1982.

Tanto es lo que NO creía Pinochet en el sistema de las AFP, que le propuso el hermano mayor de Sebastián (José Piñera), que no la aplicó a sus Fuerzas Armadas, quienes son privilegiados chilenos, que pueden dejar de trabajar a los 20 ó 30 años de servicio pues mantuvieron su Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), lo que les permite jubilar suculentamente, a los 40 ó 50 años de vida (y volver a contratarse o reengancharse en otro oficio), contra lo que ocurre con cualquier trabajador o empleado chileno, que debe trabajar al menos hasta los 65 años de vida, en la mayor parte de las veces, o hasta que las fuerzas se lo permitan, incluso más allá de los 70 años de vida. Crueles y chocantes paradojas de un sistema que cada día es más aborrecido por los chilenos. Por lo tanto Ricardo, no ponerse tan creativo.