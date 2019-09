¿Las 40 horas y la Copa América?

Poco o nada tiene que ver la Copa América con la reducción de la jornada laboral semanal de 40 horas que se discute en el Parlamento. Confieso que sigo sin entender qué se quiso demostrar con esa amenaza. ¿Qué habría estado pensando el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg? ¿Quizás fue la desesperación o quizás fue una muy mala fundamentación de quien se supone debe conocer los diferentes tipos de contrato de trabajo? Los futbolistas en instancias de selección tienen un régimen especial, al igual que muchos trabajadores de Chile por el tipo de trabajo que realizan. Lo cierto es que la opinión del ministro, sólo comparable a la del diputado Melero de la Udi, quedará como lo más bochornoso del año legislativo. Lamentable por el nivel de discusión de las leyes, y por el nivel de parte de nuestra clase política.

Es sabido que las amenazas nunca han sido un buen argumento, y que la imposición tampoco. Pero es bien poco riguroso, incluso ofensivo decir que si se reduce la jornada a 40 horas los funcionarios de Conaf al combatir un incendio dejarán de hacerlo cuando tengan cronometradas sus 40 horas semanales. A los partidarios del diputado Melero, ex presidente de la Udi, deberían hacerle ver que al combatir un incendio no se está pendiente del reloj, ni menos de cuántas horas se trabaja. Una cosa es quedarse sin argumentos, y otra ofender. En este caso se ofende al creer que las personas apoyarán tan absurdo argumento político. Mal Melero, y mal el oficialismo, pues la discusión de fondo no era el guarismo o el número de horas. La verdadera discusión es cómo avanzamos en una sociedad que pueda tener una mejor calidad de vida, que sea sustentable, y que no afecte el empleo, para lo cual es necesario introducir elementos de gradualidad en especial para las Pymes que generan más del 80% de los puestos de trabajo.

En un tiempo más seguramente escucharemos a Melero o Monckeberg diciendo que por este proyecto de reducción de jornada laboral el país no crece, y que la culpa es del gobierno anterior, y de que los chinos y estadounidenses no quieren que a Chile le vaya bien. No hay autocrítica, ni tampoco alternativas para salir de la crisis de expectativas que este propio gobierno generó en la ciudadanía.

Siempre hemos visto que se anuncian crisis y fines del mundo, y que luego todo se relativiza, cuando la realidad nos constata que no es el fin ni tampoco el caos. Hace más de 15 años se redujo de 48 a 45 horas, y no hubo grandes cambios, ni dramas, ni menos caos. Simplemente se constató un cambio que se fue incorporando de manera gradual, ya que el Presidente Lagos promulgó la ley en 2001 pero entró en vigencia el 2005. Por eso el apoyo del Estado en la implementación es esencial, ya que siempre la discusión en lo laboral se lleva al comics de lucha de clases entre el gran empresariado dueño del capital versus los trabajadores, olvidando en muchos casos que existe un gran sector de nuestra sociedad que genera empleo y actividad económica pero que no tiene ni el capital de las grandes fortunas del país, ni los medios para sobrevivir en el mediano o largo plazo ante cambios que modifiquen la estructura financiera de sus negocios. La Pymes son en general las que deben asumir de manera más brusca cualquier cambio de reformas laborales o tributarias, y son particularmente las que menos son escuchadas durante la discusión.

Creo que junto a la discusión de las horas menos, es necesario introducir aspectos que ayuden e incentiven a las Pymes. Evitemos que esta reducción de jornada no se vea como si se tratara de unos contra otros. A todos nos hace bien que nuestra sociedad tenga mejor calidad de vida, mejor productividad y mejor relación entre trabajador y empleador. Es tiempo de avanzar en esta discusión, pues la excusa de dañar la economía no resulta creíble ya que nos afecta más una baja del precio de venta del cobre que lo que hagamos con nuestras “reformitas”.

Por cierto, evitemos los incendios forestales durante la Copa América…