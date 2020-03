Las calles Nogueira y Errázuriz en tiempos de “La Muchacha Italiana” (1ª parte)

Las calles Nogueira y Errázuriz forman una intersección particularmente pintoresca de nuestra ciudad, le dan carácter propio a un sector que, sólo a una cuadra de la Plaza de Armas, tiene fisonomía de barrio; cordial, cosmopolita, bohemio y esencialmente comercial. Este barrio nos ha abierto sus calles generosas desde la infancia en los años sesenta en el pasado siglo.

La esencia comercial del sector se mantiene inalterada al igual que hace cincuenta años, a pesar que muchos de nuestros negocios favoritos ya no están. En esos tiempos -“en que se podía dejar amarrados los perros con tiras de longaniza” como dirían los antiguos- las micros y “liebres” circulaban por Bories de norte a sur, continuaban por Nogueira y en la esquina de esta calle con Errázuriz había un paradero. Recordemos también que la calle Chiloé corría de sur a norte, es decir a la inversa de lo que se da en la actualidad.

En Nogueira, entre Errázuriz y Balmaceda por la vereda playa estaba la Fábrica de Empanadas “Ribedur”. Ahí vendían entre otras delicias, berlines gigantescos y unas empanadas a prueba del mejor antiácido (las entregaban con el sobre de “Yastá”). Sobre el mesón, entre berlines, cocadas y panes de anís, reinaba el gato del local – vivo, un gato de verdad- lo cual garantizaba en parte la higiene; al menos no habría ratones. La pastelería era atendida por su propio dueño -un señor de apellido Durán- quien tenía un impresionante parecido con Don Vittorio, el eterno enamorado de Valeria Donatti, la heroína de “Muchacha Italiana viene a casarse” novela mexicana que tuvo dos partes, ambas protagonizada por la cantante Angélica María, quien además interpretaba las cortinas musicales de cada una de las temporadas: “Adónde va nuestro amor” y “Lo que sabemos del amor”. Durán era apoyado por una simpática dependiente que piadosamente acercaba su generosidad cuando nos faltaban monedas para los berlines. Desde estas líneas y donde quiera que estés, te saludamos muchacha bendita de entonces, aliada eterna de nuestros pálidos bolsillos de estudiante.

En la esquina de Fagnano con Nogueira donde actualmente funciona un local de comidas, estaba la Zapatería Bata. Ahí nos llevaban a fines de los febreros, antes de iniciar el año escolar, para calzarnos los insufribles botines “Comet” y las zapatillas “de gimnasia” marca “Sello azul”. En el mismo edificio por Nogueira, seguía “La Isleña”, donde encontrábamos los zapatones de goma checoeslovacos y los inolvidables Morlands ingleses, para dama y varón, los primeros de badana café con puño de lana beige por sobre el tobillo, en tanto el clásico modelo masculino era de color negro con cierre sobre el empeine y forrado con chiporro.

Y en la vereda de enfrente, en la esquina con Errázuriz: el “Cine y Teatro Politeama”. Ese sí que era cine: con turroneros en la puerta, con olor a desinfectante de baño y, según dicen, con guarenes cultores del séptimo arte. Fue también escenario de mítines políticos, embajadas artísticas -el show 0007, por ejemplo- jornadas de box y revistas con vedettes incluidas. En el mismo edificio del cine y por el lado de Nogueira, antes de llegar a la esquina, funcionaban dos o tres locales comerciales, entre ellos, una pastelería. El “Politeama” se incendió a fines de los años setenta, asistimos a muchas de sus últimas funciones, aquellas en cuyos intermedios fumamos nuestros primeros cigarrillos marca “Monza” escuchando los discos de Camilo Sesto: “…fresa salvaje…-e-e-e-e, con cuerpo de muje-er…-e-e-e-e…”.

Otros tiempos sin duda, recuerdo que las micros, es decir, los choferes esperaban a sus pasajeros (as) sin prisa alguna en el paradero. Incluso si alguien había olvidado hacer alguna compra, dejaban sus cosas en el asiento, bajaban de la micro e iban a uno de los tantos negocios de la cuadra y volvían; y luego de ello, la micro y la vida seguían su recorrido como si nada hubiera pasado. Esto no me lo contaron, lo vi muchas veces, como tantas otras historias que dejaremos para próximos domingos.