Las cinco claves del piloto Pardo

Grande fue nuestra emoción y alegría al recibir todos la noticia que conmovió al país el año 2010, de que 33 de los nuestros se encontraban suspendidos en un viaje en la entrañas de la tierra a 700 metros de profundidad y que el 22 de agosto de ese mismo año, los mineros fueron encontrados con vida y con considerables síntomas de desnutrición. Los espectadores en los que me incluyo, lo que vimos y percibimos en la superficie no es seguramente nada a comparación de lo que estaban sintiendo en ese momento estos mineros tragados por la montaña y sujetos a fortalezas humanas escondidas y grandes y fuertes situaciones de supervivencia considerando las condiciones impuestas en la que se encontraban. La oscuridad, el ambiente de calor y húmedo, el silencio, la falta de luz, las mismas personas, el poco espacio, el hambre y sed, las alucinaciones, las incómodas situaciones de sueño y las necesidades fisiológicas implícitas en espacios reducidos, sí que hay que ver hasta donde llegan los limites de los seres humanos y fundamentalmente sus potenciales capacidades para sostener una condición repetitiva por un espacio prolongado de tiempo. Supimos que estaban vivos, y percibimos sus condiciones, pero también debemos estar conscientes que le acechaban otros peligros, sino del mismo entorno, también los que tenían que ver con la fortaleza mental. El liderazgo y experiencia de los mayores es vital para contener una diversidad de ideas, reflexiones, decisiones, imprevistos, etc. situaciones tan ocultas como los propios rincones de la mente humana en cada uno de los afectados.

Existen en la literatura y en la historia misma del hombre algunas hazañas de supervivencia que destacan unas más que otras dependiendo del tiempo de permanencia en la situación imprevista, y ya que estamos en la semana del piloto Pardo y que el próximo 30 de agosto de este año ya se cumplen 103 años en el rescate de los 27 marineros tripulantes del Endurance que liderados espléndidamente por Sir Ernest Shakleton, quien consiguió salvar a sus marineros, después de pasar 10 meses atrapados en el hielo antártico, sin contar el tiempo real desde que se inició la expedición antes de que ocurriera el desastre. La verdad es que el Endurance quedó atrapado el 24 de octubre de 1915 en pleno mar de Wedell, a cientos de kilómetros de la isla Elefante , y el 20 de noviembre de ese año el barco se destrozó definitivamente. Ahí Shackleton y sus 27 hombres se hicieron a la mar en 3 botes salvavidas de 8 metros de largo, llamados James Caird, Dudley Docker y Stancomb Wills, y tras navegar entre peligrosos iceberg y aguas tormentosas, desembarcaron en la isla Elefante el 21 de abril de 1916. El 24 de ese mes Shackleton y 5 de sus hombres partieron en el Caird hacia la isla Georgia del Sur, donde arribaron el 10 de mayo de 1916 (navegaron 1.300 kilómetros). Desde ahí hicieron el primer intento por llegar a la isla Elefante en el ballenero Southern Sky. El segundo en el barco uruguayo Instituto de Pesca Nº1 y el tercero desde Punta Arenas en la goleta lobera Emma.

Finalmente, en la escampavía Yelcho de la Armada chilena, que tenía un casco de hierro no apropiado para los hielos, arribaron a la isla Elefante el 30 de agosto de 1916 y el 4 de septiembre estaban Shackleton y sus 27 hombres de regreso en Punta Arenas gracias a la pericia del piloto Luis Pardo Villalón, nombre con el que ahora es conocida la isla Elefante. ¿Pero que les une a Schakleton y a Pardo en las circunstancias que vivieron?, el Ingles en su gran fortaleza y la tolerancia ante la adversidad y la incertidumbre, pero Pardo no se quedó atrás, sabiendo de lo riesgosa de la misión, supo llevar al voluntariado a sus camaradas de mar para que le ayuden en tal odisea, también imponiendo el respeto a la adversidad e incertidumbre de navegar las más difíciles aguas del mundo, reconocidas por todo aquel navegante que por incidente o en forma voluntaria se atrevió a cruzar las olas del mar de Drake, las condiciones en la escampavía, sin luz, sin compás, sin una borda adecuada para enfrentar oleajes superiores que por lo visto de haberse topado con una condición adversa en el oleaje…la historia habría sido diferente. Pienso que lo que más unió a estos dos héroes de los mares del Sur, y de manera casi espontánea, fue haber consolidado lo necesario para cumplir con los cinco rasgos vitales de la sobrevivencia, que a continuación les describo: el estar diciendo siempre… “SOBREVIVIRE”, …mantener una actitud siempre llena de “OPTIMISMO”, el tener la frialdad y el carácter para “PERMANECER CALMO”, …..el estar siempre en un estado de alerta para poder clarificar y sustentar una potente “FLEXIBILIDAD INTELECTUAL” y por sobre todo antes las peores condiciones mantener un “BUEN SENTIDO DEL HUMOR”.