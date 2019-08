Las fronteras abiertas de Magallanes

¿Se imaginan que hace 500 años se hubiera conformado una asamblea de pueblos originarios en Magallanes, para debatir sobre el flujo de migrantes europeos hacia nuestras tierras? Inmigrantes europeos que venían huyendo del hambre, enfermedades, guerras, persecuciones religiosas y, por sobre todo, de la pobreza. Sin duda habríamos tenido opiniones a favor de esta inmigración, pues creemos que nuevas personas nutren las culturas locales con nuevos conocimientos, enriqueciéndola. Pero también existirían los escépticos a los cambios, temerosos a lo diferente y desconfiados ante culturas que no conocemos. Nunca sabremos qué habría decidido dicho consejo de pueblos originarios con la información que aquel entonces tenían, y menos sabremos su parecer si hubiesen contado con la información que hoy tenemos sobre los efectos que tuvo dicho flujo migratorio no regulado de europeos a la Región. Lo que sí sabemos es que los que llegaron acá, no encontraron planificación alguna que preparara a los pueblos originarios para recibir a esos inmigrantes. Creo que esta región necesita y se merece un debate con altura de miras sobre este tema, para mantener nuestra actual política de fronteras abiertas en Magallanes, entregar condiciones favorables de desarrollo a nuestros congéneres y ofrecerle a los nuevos magallánicos oportunidades de incersión.

Este año nos enfrentamos como país y como región al flujo de extranjeros que masivamente vienen escapando de la dictadura de Maduro, a buscar trabajo, refugio, reunificación familiar o amor a Magallanes. Tenemos que debatir bajo qué condiciones queremos recibirlos, sobre cuántas personas en qué periodo de tiempo podemos y queremos acoger. Tenemos que debatir sobre qué experiencia profesional esperamos de ellos, sobre nuestras expectativas de integración a la nación chilena y a nuestra región de Magallanes. Pero por sobre todo debatir bajo qué condiciones llegarán y vivirán para que pronto sean uno más de nosotros. Pero para ello debemos también debatir sobre nuestro desarrollo como región. Esta discusión es un imperativo político, pues denegar, sin controles externos e interno, la llegada de estos extranjeros termina fomentando un aumento de las entradas irregulares y la formación de redes informales de tráfico con los riesgos de protección que estas conllevan.

Magallanes siempre ha sido una región de fronteras abiertas y queremos seguir siéndolo y para ello necesitamos responsablemente debatir sobre los flujos humanos hacia nuestra región. Crecer orgánicamente como región significa dar la oportunidad de trabajo, vivienda y educación a los nuevos habitantes que llegan a Magallanes. También significa entender que necesidades y desafíos por nuevos trabajadores y profesionales tenemos en la región.

Una política de fronteras abiertas en Magallanes requiere de voluntad política y consenso social sobre cuántas personas más, en qué periodo de tiempo, para suplir qué necesidades laborales o para cumplir con qué objetivos sociales, las queremos traer. Hacerle el quite a esta discusión sólo llevará a generar incertidumbre y desconfianza en nuestra población. La falta de claridad en las políticas administrativas de inmigración y en discursos políticos ambiguos sobre la inmigración sólo llevarán a generar dudas sobre nuestras actuales fronteras abiertas en Magallanes. Apoyemos la propuesta a la nueva ley de migraciones, para cuidar y ordenar nuestro hogar común, nuestra casa compartida, promoviendo una política migratoria moderna que fomente la migración segura, ordenada y regular, adecuándose a los tiempos actuales y a las necesidades del país, pero sin nunca perder de vista los derechos y la protección de los migrantes. De esta manera, Chile podrá seguir siendo un país abierto y acogedor, un país de gente diversa pero fuertemente unida, un país que con el esfuerzo de todos conquistará un desarrollo integral.