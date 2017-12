Las paradojas de Navidad

En este día tan especial en que celebramos el nacimiento del Señor Jesús en Belén, volvemos nuestra mirada y nuestra atención a ese Niño que nace pobre en una pesebrera y que, sin embargo, es el eje de toda la historia humana y el centro y meta de la vida de cada persona creyente.

Celebramos el nacimiento de un Niño en una pesebrera de Belén, y lo hacemos con clara conciencia de que en la historia humana no ocurrido nada más importante que ese nacimiento en que Dios se hizo hombre.

Celebramos a Aquel que nace pequeño, nace débil y nace pobre, y -sin embargo- es el Rey de reyes y el Señor de todos los señores de este mundo, ante quien toda pretensión de grandeza humana resulta ridícula en su ingenua vanidad.

Es un nacimiento lleno de paradojas, y esas paradojas son una invitación a escuchar lo que Él nos dice, para que aprendamos a vivir acogiendo el regalo de la paz del Señor para todas las personas de buena voluntad.

El Señor Jesús, Dios hecho hombre, desde su Pesebre en Belén, nos dice:

He nacido pobre, para que tú puedas considerarme como tu única riqueza y aprendas a compartir lo que yo te he dado.

He nacido desnudo, para que tú puedas despojarte de ti mismo.

He nacido pequeño, para que tú no busques dominar a los demás.

He nacido en un establo, para que aprendas a reconocer mi presencia en todos los lugares.

He nacido en una pesebrera, para que tú comprendas que estoy a disposición de todos.

He nacido en una gruta, para que cualquier persona pueda acudir a mí.

He nacido débil, para que no tengas miedo de acercarte a mí.

He nacido desarmado, para que tengas confianza en mi bondad.

He nacido por amor, para que tú nunca dudes que estoy dispuesto a darlo todo por ti.

He nacido en una noche, para que creas que yo puedo iluminar cualquier situación, cualquier oscuridad.

He nacido como ser humano, para que tú nunca tengas vergüenza de ti mismo y llegues a la vida en Dios.

He nacido como hijo de María, para que también tengas a una madre en ella.

He nacido como hijo adoptivo de José, para que tú comprendas que es padre verdadero aquel que da amor y protección.

He nacido como perseguido, para que tú sepas enfrentar todas las dificultades de la vida.

He nacido en sencillez, para que tú sepas evitar toda vanidad y todo orgullo.

He nacido como un niño, para que tú aprendas a ser sencillo como los pequeños.

He nacido para darte la vida, para llevarte a la casa de mi Padre celestial.

Celebrar Navidad es escuchar lo que Dios hecho hombre nos dice en el nacimiento en el Pesebre de Belén. Al celebrar con alegría el nacimiento del Señor Jesús, les deseo una Navidad muy cerca del Pesebre, el cual es el mejor lugar para acogerlo y para escuchar todo lo que El nos dice.

