Las teorías

Cuando me enteré que la humanidad lleva más años pensando que la Tierra era plana y no redonda, comencé a desarrollar una sospecha visceral hacia todo lo que oliera a teoría.

Recién en 1492 Cristóbal Colón dijo lo contrario y casi lo mandan preso por energúmeno y chiflado.

En mi ciudad natal (Talca) hay un refrán campesino que dice que “la teoría se fue a nadar y se ahogó por falta de Práctica”.

¡Sabias palabras!

Como la mayoría de las cosas, la teoría tiene distintas interpretaciones. No creo que sea lo opuesto a la práctica. Para mí, la práctica es una consecuencia de la teoría. Parecen mormones: van muy juntos. Pero hay una palabra que reúne a ambas, llamada praxis. Me interpreta más porque incluye la palabra intuición, que no es otra cosa que el momento en que nuestra imaginación da forma a lo desconocido. Brillante, ¿verdad?

Y es que si lo pensamos bien, toda teoría es una forma de ficción, porque se inicia con la intuición y prosigue con la inventiva.

Cuando uno le dice esto a un profesional de las ciencias exactas…se ponen rabiosos y te contestan sardónicamente: -“Si las vigas fueran ficción, se vendrían abajo todos los edificios”.

Respuesta exagerada, por cierto.

En 1875 el científico italiano Giorgio Morandi, predijo que era imposible que el hombre llegara a la Luna.

Antes de eso, también algunos sabios cometieron errores garrafales, en su afán de auscultarlo todo.

Y así fue como cuatro siglos antes de Cristo, el filósofo griego Anaxágoras estableció que los niños procedían del testículo derecho y las niñas del testículo izquierdo. La palabra de Anaxágoras era indiscutible, pues se trata de uno de los genios de Grecia. Siguiendo esta lógica, durante la Edad Media, varios aristócratas franceses se extirparon el “kiwi” izquierdo para favorecer el nacimiento de los varones. ¡En serio!

Como si fuera poco, el filósofo Aristóteles consideraba que la clave para engendrar un hijo varón consistía poner mucho esfuerzo y énfasis en la cópula, y que los hijos sólo procedían del semen del padre. Y agregó que el semen emanaba del cerebro hasta llegar al pene.

O sea, andaba más perdido que un gitano en el sauna.

No por ello Aristóteles deja de ser un gran filósofo, pero a la hora de fisgonear en la ciencia, anduvo meando fuera del tiesto.

Hay teorías que jamás se han llevado a la práctica, pero no se discuten, por la fuerza que emana -justamente- de la Teoría.

Por ejemplo, si usted va en el Metro o en un micro y toquetea a una mujer estupenda, lo más probable es que la reacción de la fémina no sea grata. No hay necesidad de comprobarlo, además que dicha conducta está penada por la ley chilena.

Pero hay ejemplos más engorrosos y que me asustan. Fíjense que China es un país tan poblado, que se dice que si todos los chinos saltaran al mismo tiempo, la Tierra temblaría.

Ruego a Dios que no lo lleven a la práctica.

Ya nos basta con el terremoto del 27/F….

¡Misericordia, por favor!