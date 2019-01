Lecciones de ética con Marcelo Bielsa

Hace dos semanas que ocurrió un hecho, que ha generado una serie de discusiones en la liga de fútbol de la segunda división inglesa, consistente en la constatación que el entrenador del Leends United, Marcelo Bielsa, ex entrenador de la Selección Chilena de Fútbol, envió a un asistente a espiar el entrenamiento del Derby County, cuyo entrenador es el ex seleccionado inglés Frank Lampard, quien además es una figura respetada y querida en el medio. La situación fue duramente criticada por Lampard y los medios ingleses acusaron a Bielsa de faltar al Fair Play o el “juego limpio” que, supuestamente caracteriza al fútbol inglés.

Bielsa de inmediato asumió su responsabilidad haciéndose cargo de la persona que envió al entrenamiento y, a pesar que, no comparte el reproche precisó que basta que Lampard y el equipo se hayan molestado para entender que no actuó correctamente. La situación es que, para los ingleses el argentino faltó a la ética, mientras que para Bielsa es parte de su trabajo cotidiano.

En principio habría una falta de ética de Bielsa y la condena es correcta, pero el asunto no termina ahí, pues unos días después, Bielsa convocó a una conferencia de prensa dando cuenta del análisis acabado que tenía del equipo de Lampard por medio de una completa presentación de casi dos horas, dando cuenta de un conocimiento acabado del rival en todos los aspectos futbolísticos relevantes y, al ser preguntado el por qué, entonces, espiaba un entrenamiento, simplemente señaló que era parte de su obsesión por su trabajo, que ello no modificaba el conocimiento que ya tenía, pero que sentía que no hacerlo implicaba no hacer bien su trabajo.

Así las cosas, me parece importante sacar algunas lecciones:

Ante una ética nacional existe una ética más amplia, más universal, así la segunda, que sería la ética del trabajo bien realizado, se impone a la primera, una ética local.

Cualquier acto puede ser reprochable éticamente, pero para sostener un reproche tan grave es necesario contar con la explicación y el sentido de la acción ejecutada por aquel que es reprochado.

No existe una autoridad moral per se, que se impone de cualquier modo ante otros por la sola constatación que hace el que emite el reproche, sólo existen juicios que deben ser contrastados para determinar su gravedad y eventual sanción. La ética en teoría debe ser ejecutada y contrastada en la realidad por medio del diálogo y la tolerancia.

No existe autoridad indiscutida en materia de ética, no existe un ser infalible en este sentido, ni nadie puede atribuirse dicha autoridad, pues un ser racional, como el ser humano, siempre podrá dar cuenta del motivo, profundamente ético, de sus actos, a pesar que, otros estimen lo contrario.

No hay que meterse con Marcelo Bielsa, sobre todo si se trata de dar lecciones de ética.