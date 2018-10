Lecciones de un paro

Casi siempre, tendemos a juzgar a las personas por su apariencia, y no esperamos a conocerlas. El paro de los camioneros en Magallanes nos dejó claro que las apariencias engañan, pues los problemas abordados por los camioneros se generaron durante la regencia regional del gobierno anterior y fueron abordados por la actual intendenta. Es sólo cuando conocemos de verdad a una persona, la vemos en acción, enfrentando problemas y desafíos, que descubrimos realmente, la personalidad de cada uno.

En un principio se pensó que las movilizaciones de los camioneros estaban directamente relacionadas con el alza del precio de los combustibles, sin embargo, el gremio aclaró en su petitorio que los problemas eran otros. El primer punto exigía que los generadores de carga que existen en Magallanes y que son beneficiados con las leyes de exención, tengan real responsabilidad social empresarial con los transportistas de la región y les den prioridad a la hora de contratar este servicio; el segundo consideraba un aparcadero de camiones que entregue seguridad vial a la comunidad de Punta Arenas; y finalmente, pedían contar con un funcionario del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa) en el paso de Integración Austral, en Monte Aymond, requerimiento que fue acordado en una negociación el 2016, y que el gobierno argentino no había cumplido. Entre tanto, la imagen en los medios parecía confirmar los temores populares y pronto se vieron filas con más de cien autos en algunas bencineras esperando para cargar gasolina, con algunos abastecedores sosteniendo que sólo tienen combustible para menos de dos días. La confianza en nuestras autoridades regionales parecía no existir, sin embargo la acción política rápida y diligente habría de disipar los fantasmas de una nueva crisis en Magallanes.

Durante cuatro años el ex intendente del gobierno anterior enterró en el pantano administrativo la entrega y habilitación del terreno para un aparcadero de camiones adquirido por el Gore, para la Asociación de Camiones de Punta Arenas (Asoducam). Dicha tardanza inexplicable generó el desconcierto y luego las molestias de los camioneros. También fue durante la regencia del gobierno anterior que su ministro de Relaciones Exteriores y su intendente regional sostuvieron reuniones con sus pares argentinos, para superar los tratos a veces arbitrarios de agentes funcionarios argentinos con los camioneros magallánicos. El paro de los camioneros dejó en claro que las reuniones bilaterales sostenidas por las ex autoridades habían sido sólo un gesto de buenas intenciones y en nada resolvieron los problemas de los camioneros. El tercer problema señalado por Asoducam también se gatilló en el período del gobierno de la Nueva Mayoría, al generar el avatar de hacienda en Magallanes un distanciamiento creciente entre las autoridades del gobierno regional y los usuarios/beneficiarios de las leyes de Exención.

Fue entonces que quedó demostrado que las apariencias engañan y los problemas no resueltos durante el gobierno de la Nueva Mayoría, fueron enfrentados rápidamente por la intendenta actual, concitando acuerdos y poniendo término al paro. Las apariencias engañan y la imagen de político resoluto e inocuo del ex intendente que contaba con la voluntad política en Santiago para resolver todos los problemas regionales, fue superada por una mujer ágil y silenciosa. El paro nos dejó la clara lección de que las apariencias engañan y que a nuestras autoridades debiéramos juzgarlas por los hechos concretos y no por sus meros discursos.