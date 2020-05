Lecciones de una cuarentena y el Día de la Madre

En Punta Arenas estamos terminando cinco semanas de cuarentena, mientras en otras zonas del país, especialmente en Santiago, son varios millones los que están iniciando el confinamiento. Si bien aún es pronto para que podamos ver todo lo que ha significado la cuarentena, es posible sacar algunas primeras lecciones de este particular período que estamos viviendo.

La pandemia del corona virus ha cambiado muchas cosas en nuestra vida de cada día, y cambiando la vida cotidiana también nos ha ido cambiando a nosotros, aunque de eso aún no nos damos cuenta del todo. En la medida que pasan los días y vamos reflexionando acerca de lo que hemos vivido, nos damos cuenta de que no somos tan poderosos ni autosuficientes como a veces hemos pensado; o la fragilidad nos ha permitido ver que la humildad y el perdón son mucho mejores que la arrogancia y el rencor; otros -probablemente- han ido redescubriendo el sentido de sus creencias religiosas tan zamarreadas en la última década, y muchos -sin duda- han valorado mejor lo que significa la propia familia. Para muchos ha sido volver a descubrir el sentido de una comunidad humana, donde todos dependemos de todos y salimos adelante sólo en la medida que solidariamente nos acompañamos, nos apoyamos y nos ayudamos unos a otros.

También, las cinco semanas de cuarentena en Punta Arenas nos han mostrado mejor quién es quién, en el sentido de poner de manifiesto quiénes actúan en forma responsable y que se cuidan para así cuidar a los demás, y quiénes han actuado en forma irresponsable, perjudicándonos a todos; ha puesto de manifiesto quiénes son los vecinos solidarios y quiénes son un atado de egoísmos; ha mostrado la grandeza de los trabajadores de la salud y de todos los que han continuado sus tareas para que la vida de todos siguiera adelante. Nos ha mostrado quiénes son las empresas y empleadores que asumen junto con sus trabajadores las dificultades de esta situación, y quiénes han arrojado a muchos a la cesantía y angustias económicas.

También, estas cinco semanas de cuarentena han puesto a la luz tanta creatividad que estaba opacada con el brillo de las cosas que nos parecían evidentes. Nos parecía evidente que los niños y jóvenes tenían que ir a sus escuelas y liceos, y se ha manifestado la creatividad de los padres para tener a los niños en casa y la creatividad de muchos profesores para hacerlos estudiar en casa. También, la creatividad de muchas familias para estar juntos de un modo nuevo y la creatividad de quienes han buscado un modo distinto de hacer sus trabajos. La crisis viral ha traído dificultades y problemas, pero también ha traído oportunidades creativas.

De la misma manera, la crisis del coronavirus ha trastocado diversos acontecimientos que marcan la vida familiar y de la sociedad, como son los nacimientos, funerales o cumpleaños. Hemos tenido que celebrar de un modo nuevo la Semana Santa o el Día de los Trabajadores, y hoy, el Día de la Madre.

Para la gran mayoría de las personas y familias, el Día de la Madre es una celebración muy especial, porque agradecemos y celebramos a una persona que es muy especial en la vida de cada uno, nuestra mamá.

Es una fiesta hermosa que celebra a esa persona única en la vida de cada ser humano. La mamá es esa mujer que acogió el regalo de la vida, la cuidó para que naciese la persona que es cada uno de nosotros, y luego en una interminable cadena de generosos sacrificios nos alimentó, cuidó nuestra salud, veló nuestro descanso, procuró darnos lo mejor en todos los aspectos de la vida que estaban a su alcance, nos enseñó las principales cosas de la vida, desde enseñarnos a hablar hasta enseñarnos a dar y recibir amor y perdón. También, en muchos casos, la mamá fue la persona que nos enseñó a conocer a Dios y a relacionarnos con El en la oración. Sin duda -y aunque a algunos les cueste creerlo- la mamá es la persona que más ha influido en lo que somos y en el modo en que somos como personas.

Tradicionalmente, la celebración del Día de la Madre es una fiesta hecha de encuentros familiares, regalos a las mamás, salidas o paseos, y llena de gratitud y promesas de amor hacia las mamás. Pero… este año tendrá que ser distinta…

Al terminar la cuarentena en Punta Arenas, tenemos ganas de encontrarnos y celebrar, y ¡qué mejor -pareciera- que una fiesta familiar del Día de la Madre! Pero…, tengamos cuidado porque siguen vigentes todas las cautelas del cuidado mutuo y no vaya a ser que terminemos contagiándonos en familia o contagiando a la mamá o a la abuela. Este año no será una fiesta de abrazos y besos a la mamá o a la abuela, eso queda para más adelante, y tendrá que ser -creativamente- una celebración distinta para que el Día de la Madre no se nos transforme en un desmadre, es decir, en un desborde de efusividad del que luego nos arrepintamos.

Les deseo a todos una hermosa, creativa y distinta celebración del Día de la Madre.