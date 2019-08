Sin ironía, un miembro de otra academia, sonrió ante el anuncio de que la Academia Chilena de la Lengua invitaba a “una conversación abierta en torno a: sexo, género y gramática”. Esta actividad, calificada como “Diálogo sobre Lenguaje inclusivo” le pareció atrevida y novedosa. Usando un lugar muy común en nuestro periodismo, exclamó a modo de conclusión: “Aquí claramente hay ‘un antes y un después’”.

Es que en la sede de la Academia Chilena de la Lengua, soplan vientos nuevos.

Elegida directora de la corporación a fines del año pasado, la escritora y ensayista Adriana Valdés Budge asumió en enero como Presidenta del Instituto de Chile. Como la primera mujer en ocupar dichos cargos, en un momento de intenso activismo feminista, Adriana Valdés fue entrevistada de manera reiterada en periódicos, radio y TV, tanto de Chile como del extranjero. Tal como ella misma lo ha destacado, en este proceso fueron numerosos los temas sobre los cuales la interrogaron. Pero, se sorprende, no estaba preparada para enfrentar, en cada oportunidad, el cuestionamiento acerca del machismo del lenguaje.

En rigor no es un tema nuevo. La creciente presencia femenina, abrió hace tiempo el debate. La elección de Adriana Valdés sólo dio más fuerza al debate. Para todos los académicos, los cambios sociales y culturales obligan a flexibilizar el idioma. Esto es una inquietud compartida en la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), que agrupa a las 23 academias de España, América, Filipinas y Guinea. El problema consiste en determinar qué se quiere cambiar y cómo.

En la conversación abierta realizada la semana pasada, luego de la presentación hecha por Adriana Valdés, hubo tres exposiciones bajo el rubro: “Lenguaje inclusivo y universidad”, a cargo de los académicos Alejandra Meneses, Guillermo Soto y Carlos González. Y luego, otra referida a “sexo, género y gramática” por la también académica Marcela Oyanedel.

Para cerrar el encuentro, los periodistas Ascanio Cavallo y Abraham Santibáñez conversaron con los participantes y el público.

En resumen, aunque no se pretendía resolver ningún problema en especial, se podrían plantear algunas conclusiones:

*Reiterar -contra lo que algunos asistentes creían- que la Academia Chilena de la Lengua no depende de la ae. Eso implica que no siempre estamos de acuerdo. La Rae, como otras academias europeas, sobre todo la francesa, en esta materia es más conservadora.

*Aunque este debate no es nuevo, se intensificó tras las manifestaciones feministas. A partir de esta reflexión han surgido algunas precisiones. Lo más importante es que no se trata de llegar a una conclusión e imponerla. No se pretende que la academia “fije, limpie y dé esplendor”. Pero sí es importante tomar nota de las propuestas de cambio y ver la factibilidad de concretarlas. Al final, se dijo, es el uso el que consagra los cambios. Para que perdure, un término nuevo no sólo deber ser algo lógico o que parezca necesario. Debe tener acogida.

Aunque no se citó en este encuentro, vale la pena recordar que la “chispeza”, pese a que tiene sentido y está formalmente bien construida, no ha logrado convertirse en un término corriente.

Innovar, es la conclusión, no es sencillo. Pero vale la pena intentarlo.