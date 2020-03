Llegó marzo de 2020, y la sociedad chilena está retomando el ritmo acostumbrado. No es igual al que vivíamos antes del 18 de octubre, claro está, porque Chile cambió en el sentido de identificar, claramente, sus demandas, y exigirlas con determinación a sus autoridades. Pero el engranaje está activado, y el año está partiendo con novedades; incluso, avances en algunas materias, como la aprobación de la paridad del proceso constituyente, por parte del Congreso nacional.

Las Universidades Estatales somos parte de este engranaje que se activa. En el caso de nuestra Universidad de Magallanes, estamos en plena marcha blanca sin evaluaciones hasta este lunes 9 de marzo inclusive, iniciando nuestras clases con los y las estudiantes de cursos superiores, con el fin de concluir su segundo semestre de 2019 a fines de abril. Aquellos y aquellas jóvenes que recién vivieron su proceso de postulación a carreras de pregrado, comenzamos el 23 de este mes, y ya estamos organizando lo que será esa nueva etapa, iniciándola con una semana de bienvenida e inducción, para contarles cómo funciona la institución en la que se matricularán a partir del próximo martes, y las carreras profesionales o técnicas por las cuales optaron, ya sea por vía PSU o admisión especial.

Año a año, se evidencia aún más la complejidad del mundo que vivimos. 2020, claramente, viene marcado por el estallido social de octubre pasado, que inició una etapa de la que, esperamos, salir más fortalecidos como país. Notable es el acuerdo político que permitió estar hablando hoy de la posibilidad de cambiar nuestra Constitución, pues permite a la población tomar decisiones respecto de su futuro, como corresponde a una democracia. Esperamos que este proceso sea lo menos traumático posible, no sólo para poder cumplir con nuestro calendario académico y, de esa manera, acoger la inquietud de las familias de los y las estudiantes, sino también para no detener los procesos formativos, pues es, precisamente, para enfrentar y al mismo tiempo prevenir este tipo de crisis sociales provocadas por la inequidad, que educamos a las distintas generaciones, por lo tanto, un escenario crítico es, sin duda, una oportunidad de aprendizaje situado y pertinente que no podemos perder.

Estamos esperanzados en que los cambios que urge realizar, aborden la educación, hilo conductor de una cultura que está cambiando empujada por los sueños y exigencias de una población empoderada. Como institución, hemos sido fundamentales en la construcción de esta cultura, a partir del conocimiento y del sello de responsabilidad social que imprimimos en nuestros estudiantes. Y queremos seguir siéndolo, elaborando políticas públicas para tiempos de crisis así como para tiempos de tranquilidad, y llevando a cabo proyectos de investigación de gran envergadura en los temas antárticos, subantárticos, sanitarios, energéticos y de desarrollo humano. Confiamos en que este 2020 podremos alcanzar aún más logros, en conjunto con toda la comunidad universitaria y regional, al cabo de un proceso que fortalezca a las Universidades del Estado de Chile, en su rol formador.