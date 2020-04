Lo esencial es la vida de las personas

No es fácil hablar de empatía en una sociedad consumista e individualista como la de este siglo, donde la globalización fue destruyendo idiosincrasias, imponiendo cambios culturales asociados al consumo, y transformando derechos sociales en bienes de consumo. Esto ya venía mal desde hace bastante tiempo. Pero hoy en medio de la crisis sanitaria mundial y económica más importante después de la gran recesión del siglo pasado, se va mostrando cómo el capitalismo tampoco es una respuesta eficaz para enfrentar una pandemia. En efecto, la enfermedad puede llevarse a moros y cristianos, ricos y pobres, viejos y jóvenes. Producto de las cuarentenas, y de las medidas buenas y malas que se han ido tomando, la economía mundial entró en recesión.

Al igual como en una guerra, donde lo importante es salvar la vida, la población que no lucha o que no está en el frente de batalla debe sobrevivir. Para ello debe evitar exponerse a una bala, en estos tiempos evitar el contagio del virus que aún no tiene vacuna. Después de salvar la vida, debe mantenerla para lo cual debe alimentarse y evitar enfermarse. Aquí es donde tenemos el primer problema, pues no todos tienen una buena despensa con alimentos para un tiempo prolongado, y tampoco todos tienen el dinero suficiente para adquirirlo. En un Chile donde la mercadería se compra en cuotas, es bien difícil acceder a mercaderías para pasar este tiempo de guerra para quienes no tienen capacidad de endeudamiento o quienes no tienen la seguridad de sus empleos.

El segmento de nuestra población más expuesta o con menos herramientas para sobrellevar esta crisis lo constituyen los más de 3 millones de chilenos que no cuentan con un empleo formal, y que viven del ingreso diario que en un buen día les puede alcanzar para el día siguiente. Para ello no hay seguro de cesantía que valga o que les pueda ayudar.

¿Cómo podemos ayudar a estos hermanos nuestros? Aquí no hay leyes de mercado que sirvan, pues no hay mercado cuando no se puede transitar libremente para desarrollar oficios, labores, vender productos, etc. Aquí la única solución para contribuir a algo esencial como es el alimentarse, la debe proporcionar el Estado.

En Magallanes creo que podemos hacer algo a partir de algo bueno que se ha venido haciendo en esta crisis. Los casi 12.500 estudiantes que reciben alimentación de la Junaeb, la han mantenido a través de la distribución o retiro de ellas. Esto cuesta al mes del orden de 300 millones de pesos. Si estos estudiantes son sujetos de beneficios por pertenecer a un segmento vulnerable económicamente, sus familias también tienen esa misma vulnerabilidad. Entonces porqué en lugar de que el Estado suministre y distribuya la alimentación para sólo esos estudiantes, no se hace una distribución de alimentos al núcleo familiar de estos mismos estudiantes. En número simples, bastaría con incrementar por 3 el gasto mensual de Junaeb en alimentación. Es decir 900 millones al mes adicionales, lo que en tres meses tendría un costo de 2.700 millones. Si tomamos en cuenta que el ejercicio presupuestario regional (FNDR ) es del orden de 70.000 millones y que dadas las circunstancias además se van a producir problemas para ejecutar dicho presupuesto, creo que en bien vale la pena redestinar el dinero de la región en mejorar las condiciones al menos alimentarias de las personas más vulnerables de nuestra región.

En tiempos complejos hay que preocuparse de lo esencial, y no hay nada más importante que la vida y seguridad de las personas. Pero en particular, el Estado debe preocuparse de quienes tienen más problemas o menos herramientas para superar estos difíciles momentos para todos. Por ello creo que se debe ser audaz, y buscar herramientas en la propia región. Se requiere voluntad de la autoridad, y compromiso y dedicación de los servidores públicos, pues bastaría con formular un programa de alimentación complementario, solicitar fondos al Consejo Regional, después de su aprobación transferir dichos fondos, y distribuirlos para alimentación para este invierno que al parecer va a ser más frío que el anterior.