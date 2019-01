Lo que nos contaron

Nos habían contado que, si no tocábamos el mercado, éste produciría por sí mismo uno de los resultados más eficaces y justos de la historia del hombre. “Eficaces”, porque son los mismos individuos los que realmente saben lo que quieren y con ello optimizan el uso de sus recursos para la satisfacción de sus necesidades y “justo” debido a que la libre competencia permite que el mercado entregue una remuneración a estos individuos de acuerdo a su nivel de productividad.

Para ello, nos contaron que debemos entregar la mayor libertad al mercado -dejarlo ser- ya que esto permitirá la creación de riqueza que beneficiará a toda la sociedad. Por ende, la intervención del Estado debe ser mínima ya que esto reduce la eficacia del modelo.

Muchas naciones–algunas más que otras- han seguido estos consejos por varias décadas instaurando políticas que tienden a la libertad del mercado. Algunas de estas políticas se basan en la privatización de entidades financieras, otras en la reducción de las prestaciones sociales y las más radicales en la entrega al mercado de algunos servicios sociales como la salud o la educación.

Los que fueron más osados se arriesgaban a indicar que estas apuestas económicas –a lo más- provocarían inconvenientes temporales, como el incremento de la desigualdad social. Incluso Kuznets -el creador del Producto Interno Bruto con el cual en la actualidad medimos el crecimiento de los países- en el año 1955 entrega su conocida “Curva de Kuznets” que indica que la desigualdad para un país en crecimiento va en incremento, no obstante, con el posterior desarrollo y crecimiento económico de dicho país la distribución del ingreso vuelve a ser algo más igualitaria.

El resultado no ha sido el esperado. De hecho el nivel de vida de Africa subsahariana lleva más de 30 años estancada y en los países de latinoamérica la tasa de crecimiento per cápita ha perdido el dinamismo esperado. Lo curioso, es que países como China y la India se están conviertiendo en grandes potencias y son países que se han negado a implementar todos los consejos del libre mercado, independiente de la liberación parcial de sus actividades comerciales.

¿Y que queda para Magallanes? Pues bien, en nuestra región por sobre todo necesitamos Estado, no mercado. Pero un “Estado regional” que distribuya los recursos con una mirada territorial, no sólo en las necesidades urgentes y habituales de la operatividad de una región, sino que por medio de una planificación de crecimiento que permita que nuestro Magallanes sea un puente a nuevas formas de desarrollo social y económico. Para ello, el rol de la comunidad debe ser activa para dejar de ser una víctima de la capacidad de toma de decisiones de otros que nos dicen lo que tiene que pasar y porqué tiene que pasar.

Si bien en la actualidad esto es algo difícil debido a que hemos dejado atrás nuestros desarrollos colectivos, es la única forma de que nuestros hijos dejen de indicar: “Nos contaron que…”

Existen algunas teorías económicas que plantean la no intervención por parte del Estado en el mercado; esto basado en la idea de que éste es capaz de autorregularse sin la necesidad de algún organismo externo. La idea proviene de un concepto formulado por Adam Smith en 1776 y que es denominado como la Mano invisible. Este concepto fue tan sólo nombrado una vez en el libro “La Riqueza de las Naciones” pero ha marcado notoriamente el funcionamiento de los países modernos. En la actualidad, el concepto es ampliamente utilizado en Chile -y no sólo en el mercado-, sino que pasa a formar parte del sistema de salud, del sistema de pensiones y por sobre todo de la educación. Es decir, hemos dejado que el mercado se encargue de todo.

Es quizás la razón porque Chile posee uno de los niveles de inversión más bajo de los paises de la Ocde en educación. La inversión por alumno son uno 5.000 dólares, cifra que suman tanto fondos públicos como privados y que se encuentra por debajo de la media de la Ocde que son 8.500 dólares por alumno. Es por ello que no debe asombrar que en los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) casi no aparezcan colegios municipales. En el listado de los 50 mejores colegios sólo dos son municipales y el resto son todos colegios particulares. Esta brecha marca una segregación social, la que no es cuestionada ya que con el tiempo se ha normalizado. Esta segregación discrimina a aquellas familias que no poseen los suficientes ingresos para solventar un colegio con mensualidades que sobrepasan los 250.000 pesos mensuales -sin considerar las matrículas o las actividades extra programáticas-.

Sin lugar a dudas, un estudiante de colegio privado posee mayores oportunidades que un estudiantes de un colegio municipal, y lo anterior se centra sólo en un proceso de admisión a las universidades que no guarda relación con el rendimiento que poseen los alumnos al interior de los establecimientos de educación superior. Es más, son los mismos estudiantes que fueron ex-puntajes nacionales los que indican que la PSU no ha marcado una gran diferencia con el resto de sus compañeros universitarios.

Este año 2018 el total de personas que rindieron la PSU -en sus test obligatorios de lenguaje y matemáticas- fueron 264.629 con un 51,7% que no alcanza los 499 puntos y con sólo un 16,8% que sobrepasa los 600 puntos. Este problema no se soluciona con buenas intenciones. La mejora de la educación pública no se desarrolla de forma natural, requiere salir del mercado, requiere salir de la mano invisible y que nuestras “designadas autoridades” expresen la necesidad de la descentralización -inclusive en materias educacionales- ya que los habitantes de regiones nos encontramos en desventaja, ya que un alumno de un colegio municipal de Magallanes jamás podrá tener la misma oportunidad que un alumno de un colegio particular en una evaluación como la PSU en donde se aprecia una marcada brecha social.

Por lo pronto seguiremos escuchando en los pasillos de nuestras Universidades aquel himno que tiene más de 30 años:

“…Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar…”

(Los Prisioneros; Baile de los que sobran; 1986)