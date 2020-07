Los adultos mayores no necesitan operadores políticos tras sus votos

Por Ramón Lobos Vásquez

Médico Geriatra

Consejero Regional

En el día a día que vivimos cada uno de nosotros en esta pandemia somos literalmente bombardeados por una serie de siglas o términos. Así hemos escuchado de expertos en salud términos como: SARS CoV-2, Examen de PCR, caso sospechoso o confirmado. O la autoridad informa que de Cuarentena Preventiva pasaremos a una Dinámica. Que hay una Barrera Sanitaria en el acceso a la ciudad. ¿Usar o no una mascarilla quirúrgica o N95?, para más ahora todos hablan de las ayudas como el Fogape, el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, todos conocemos tantos ejemplos que nos dejan pensando en vez de entender el mensaje, fin último de la comunicación.

Desde hace algunos años la categoría de experto en Chile se asocia a un hablar lleno de siglas y conceptos sólo manejada por esa elite, algo incomprensible para la ciudadanía que necesita de traductores que allanan el camino en esos vericuetos de la verborrea creativa de algunos.

Esos “acompañantes” que te guían en estos incomprensibles léxicos adquieren la categoría de operadores, tan apetecidos en época de campañas o de elecciones.

Cada vez más y más funcionarios públicos hablan un lenguaje incomprensible para una gran mayoría de ciudadanos comunes. Dificultando muchas veces el acceder a beneficios o ayudas que les corresponderían en caso de haber entendido, pero que termina beneficiando a los “sobrinos” de esos verdaderos padrinos mágicos que tan bien se manejan en esos oscuros pasadizos de las ayudas y oportunidades estatales. Ha ocurrido desde hace tiempo. Y si no somos capaces de detenerlos a tiempo serán un cáncer que ahogue y asfixie el ejercicio de los derechos ciudadanos del Estado, dirigiendo esos beneficios a los apadrinados, que lo devolverán en un consistente voto en las siguientes elecciones.

Estamos cercanos a elecciones y tales operadores han florecido en el ámbito público con listas y nombres para beneficiarios priorizados por quien busca reelegirse o aspira a algún cargo de representación. Los hemos visto desplegarse a raudales por las calles de los barrios acompañando a autoridades y jefes de servicios que hacía meses no veíamos en la calle, con ojos sonrientes detrás de mascarillas institucionales, destacando el rol que cumplen, la cercanía y apoyo que están recibiendo las personas, más la consabida selfie que sellará el compromiso y agradecimiento que recibe.

Hay un grupo que siendo prioritario siempre queda de lado y sufre una vez más postergaciones y rechazos a sus requerimientos justamente por carecer de estos padrinos que allanan los caminos del poder. Los mayores que normalmente se enteran por la radio de estos beneficios no logran desenmarañar el mensaje, simplemente por las características de envejecer: escuchan menos, no logran descifrar siglas y más encima siempre son referidos a las páginas institucionales.

Según la conocida CASEN (otra sigla más) su nivel de estudios es menos de 8º básico. Por ello es esencial que los mensajes a ellos sean simples y directos, que sean comprensibles y fácilmente ejecutables. Cifras recientes dicen que cercano al 60% de los adultos mayores no se manejan en Internet. Aún así en cada anuncio se reitera la página institucional, supuestamente amigable para acceder a los beneficios promocionados. Es allí donde hacen campo fértil para operadores que acuden a clubes de adultos mayores, juntas de vecinos o cualquier grupo organizado. Les gestionan sus postulaciones a cambio de una retribución y el cariño eterno por quien les abre puertas a los beneficios que el Estado entrega.

¿No sería más fácil que alumnos de carreras sociales hicieran su práctica y trabajo con los mayores orientándolos en beneficios y trámites estatales? Una gran escuela de aprendizaje y empatía para ellos que se están formando. Una necesaria y buscada integración intergeneracional, tantas veces recomendada que no se ha expresado en una real política de Estado.

¿Cuántas veces escuchamos de una exitosa convocatoria a tal o cual postulación a beneficios? Cuando se contrastan esas cifras con los verdaderos y potenciales beneficiados se percibe claramente que quienes debían y podrían postular nunca lo hicieron.

Cuando uno acude a clubes o grupos organizados en la comunidad asombra el número de instituciones que ya se cansaron de postular, porque nunca se beneficiaron y reclaman por los mismos de siempre que reciben y acumulan beneficios.

Esta pandemia debe cambiar la forma de actuar del Estado: hablar en sencillo, buscar a quienes más lo necesitan y entregar ayudas proporcionales a los requerimientos. Se precisa un Estado capaz de diferenciar la ayuda según la necesidad de quien lo requiere.

Sino el resultado será más de lo mismo, aunque eso asegure votos en la próxima elección, pero puede terminar sepultando a muchos que han usado esta estrategia para promocionarse.

El pueblo, los que lo necesitan, no olvidan. Nuestros viejos que tanto lo precisan hoy tampoco. Podrán aparecer en una foto posando junto al benefactor, pero esa foto es nada hoy si no hay un compromiso por mejorar lo que se hace y definitivamente cambiar este Estado que beneficia a algunos y posterga a muchos. Ya no se puede seguir actuando así, ¡ya no!