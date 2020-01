Los celulares tontos

Se sabe que la lectura forma parte del nivel más alto de las competencias lingüísticas. Los datos estadísticos revelan, sin embargo, que el 84 % de la población chilena de todas las edades no comprende lo que lee: sólo un 3% de la población logra evaluar críticamente o formular hipótesis derivadas de conocimientos presentes en un texto. Relacionar ideas a partir de un texto o a partir de varios, se va volviendo un desafío cada vez más difícil de superar. En la misma línea, según los resultados PISA, el 30% de los estudiantes chilenos no alcanza las competencias mínimas en lectura para desenvolverse en el mundo actual y futuro, además, el 33% de los estudiantes se encuentra en un nivel de competencia justo superior al mínimo. Se podría considerar que este grupo cuenta con habilidades muy básicas para insertarse en la sociedad con eficacia. Si extrapolamos las cifras, en base a los porcentajes anteriores, sólo un 37% de los estudiantes de nuestro país logra un buen nivel de “Comprensión Lectora”, lo que nos lleva a proyectar un futuro de debate político sobre propuestas escritas para una eventual nueva Constitución bastante poco alentador. Adicionalmente el uso del internet y las redes sociales mediante un teléfono así llamado inteligente, parece que sólo acentúa esta cruda realidad.

Los problemas de lectura que enfrenta la mayoría de los jóvenes actualmente son la impaciencia, la escasa capacidad de concentración y la ya citada deficiente comprensión. Desde la irrupción del Internet y luego de los mal llamados “celulares inteligentes”, comenzamos a leer de prisa, superficialmente y mostrar menor capacidad para analizar información compleja. Hoy, neurólogos y psicólogos estiman que esa situación se ha agravado y que los dispositivos portátiles masificados podrían estar acentuando la incapacidad para realizar una lectura profunda, en especial por las múltiples interrupciones. Señalan que la lectura en internet (rápida, aleatoria, superficial, fragmentada en varios materiales leídos en forma simultánea) ha modificado nuestra manera de leer e, incluso, nuestro cerebro.

Los jóvenes cambian su atención unas 20 veces a la hora, de un aparato a otro. Cuando se sientan a leer, tienden a reproducir esa lectura interrumpida y en zigzag. El problema es la sensación que producen las redes sociales de que siempre tienes que estar disponible para contestar. Es muy difícil concentrarse, porque la hiperconexión hace que sientas temor de estar perdiéndote algo. Somos socialmente más inseguros y estamos más estresados.

Los teléfonos, así llamados inteligentes, están contribuyendo a hacernos menos inteligentes, a disminuir nuestra capacidad de relacionar y pensar racionalmente. Los teléfonos celulares, comentarán analistas del futuro, son tontos. O al menos seducen a sus usuarios a serlos.

La sociedad, sin embargo, era y seguirá siendo inteligente con o sin celulares. Las primeras prohibiciones es usar celulares en los colegios ya comenzaron. Los padres responsables por la educación de sus hijos, limitan la edad en que los niños comienzan a portar un celular. En el resto de los países de la OCDE el uso de los celulares durante la jornada laboral se restringen sólo a emergencias. Si usted trabaja en serio, no puede estar más preocupado de las redes sociales que de su trabajo. En esta nueva era de la digitalización comenzamos a decir NO a los teléfonos tontos y No a las personas que son adictas a ellos.

En la era en que los jóvenes no conocen los límites y viven la inmediatez, decir NO se vuelve un activo en la vida de las personas inteligentes.