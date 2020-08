Los chilenos

Parte de nuestro ADN es la irresponsabilidad, la imprevisión (prima de la primera) y el pánico al ridículo, que aborta muchas iniciativas y castra la creatividad de muchos de nuestros jóvenes. Esa timidez patológica hace que en el chileno -subrepticiamente- exista una camuflada admiración hacia el argentino, bastante más asertivo, seguro de sí mismo y sin temor al qué dirán. Y como si fuera poco, son buenos para el fútbol, nuestro deporte nacional. Cierto, porque el rodeo no entusiasma a nadie y fue declarado como tal por un acceso de patriotismo equivocado.

¿Me estoy extendiendo mucho?

Disculpen. Soy chileno. No olviden que otras de nuestras taras son las extensas peroratas. He llegado a pensar que somos el país de los discursos y de los desfiles. He visto velorios en que los discursos han agotado la paciencia de los deudos, aunque al muerto se lo prodiguen los más bellos e inmerecidos epítetos.

Cuando entramos en confianza no hablamos castellano, sino chileno, o sea tragándonos las eses, sin respetar la letra d y cuajando la conversación de chilenismos, donde el huevón y la huevá cuentan con demasiado favoritismo.

Pero a la hora de los velorios y hacer uso de la palabra en un estrado, nos encantan las frases floripondiosas y el castellano académico. ¿Epítome de las virtudes públicas y vicios privados que se dan con facilidad en nuestra tierra?

Puede ser…

Tenemos la cultura del alambrito, la práctica del parche y la solución transitoria. Nos gusta llegar tarde y hablamos todo en chiquito intentando agradar a nuestros contertulios.

Somos proclives a complejizar lo simple y banalizar lo serio. Somos de carácter chúcaro, lo que me hace pensar que vamos de la mano con nuestra colérica y eruptiva geografía. Somos solidarios, pero en la desgracia.

Nos encanta botar a ídolos con la misma facilidad con que los encumbramos. Desconfiamos de la inteligencia nacional, y cuando alguien hace noticia mundial por algún record o descubrimiento, pensamos que se han equivocado de país.

No nos gusta la verdad oficial y abominamos de los que nos dicen la verdad sin afeites. Tergiversamos los hechos para dar sensación de ecuanimidad. “Allende no fue tan mal presidente y Pinochet no era mal gallo”.

En fin…

La nación es un hecho psicológico. O mejor dicho un carácter, en palabras de Salvador de Madariaga, ese español que vino a enseñarnos de todo, menos de envidia. En buen chileno, somos una combinación de cualidades y virtudes.

En las siguientes páginas desfila un Chile distinto, el que no se encuentra en la historia oficial, tan renuente a ver a nuestros héroes con debilidades, pifias y complejos.

Se trata de hacer un esbozo de nuestras virtudes, taras, cualidades y defectos. Y de lo que no se trata es de buscar una chilenidad de utilería, capturada al fragor de una anécdota o un hecho incidental.

Se trata de narrar ciertos episodios, y darles una interpretación. Y eso pasa -inexorablemente- por el juicio interpretativo, una práctica en desuso en nuestro país.

Gracias y …adelante.