La obra “Los Cipreses creen en Dios”, del autor José María Gironella , relata el proceso a través del cual España fue dividiéndose en diversos bandos, hasta el estallido de la Guerra Civil en el año 1936. Son las relaciones de una familia española con la sociedad y personas que tienen ideologías diferentes en el período previo al estallido de la guerra civil. Una familia de clase media que va asumiendo diversas y a veces antagónicas ideologías hasta convertir la convivencia pacífica en la diversidad, en una confrontación ideológica de odio en el núcleo familiar.

83 años más tarde los cipreses venezolanos también creen en Dios y nos cuentan una historia similar sobre un país que años atrás fue próspero, pero las ideologías terminaron erosionando la convivencia democrática de ese país. Sin duda son asuntos internos de un país en crisis, sin duda no podemos juzgar desde la distancia, lo que acontece a los venezolanos allá en la república fundada por Bolívar, sin duda…. de no ser por los millones de venezolanos que huyen del hambre y la miseria en su país, de no ser porque la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el cierre de 50 emisoras de radio y la amenaza de cierre a otras tantas por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones venezolana. De no ser porque ahora TVN de Chile también dejó de ser emitida por cable en Venezuela, por orden del gobierno de Maduro. Pero la censura no sólo se practica con los medios de comunicación, también la así auto proclamada República Bolivariana cuenta con un programa de seguridad pública, hasta hace poco llamado “Operación Liberación del Pueblo”, que ahora fue rebautizado con el nombre irónico de “Operación Liberación Humanista del Pueblo”, que incluye a la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana —entre otras fuerzas de seguridad civiles y militares— las cuales continúan haciendo uso excesivo e indebido de la fuerza contra manifestantes que protestan contra Maduro.

Vientos democráticos de cambio, soplan ahora fuerte dentro y fuera de Venezuela, y por primera vez la alta comisionada de la Onu y expresidenta de Chile pidió una investigación independiente por el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Venezuela, citando reportes de 20 muertos y de más de 350 detenidos en las manifestaciones de la semana pasada, señalando a los medios que: “Temo muchísimo que la situación en Venezuela pueda salirse rápidamente de control, con consecuencias catastróficas”, cómo si la violencia hubiera aparecido ahora, en los últimos días, a raíz de las protestas de la oposición. A diferencia de Bachelet, Amnistía Internacional viene denunciando reiteradamente en los últimos tres años que los defensores y defensoras de los derechos humanos y las personas que tratan de obtener justicia por violaciones a los derechos en Venezuela han sido y siguen siendo objeto de ataques y campañas de difamación por parte del gobierno de Maduro, en un intento evidente de impedir su labor de defensa.

A nadie le cabe la menor duda que una salida democrática, pasa por el establecimiento de un gobierno de consenso y transición, con una agenda clara y precisa sobre los tiempos y pasos para convocar a elecciones en Venezuela con observadores internacionales. Seguir insistiendo que sólo el dictador Maduro puede conducir una agenda democrática de diálogo, para detener la caída libre al caos y la miseria, es una ceguera supina de sectores ideológicos de izquierda. Los Cipreses en Venezuela también creen en Dios, pues saben que no hay muertos buenos o malos, sólo muertos que conversan a la sombra de estos árboles sobre los errores que cometieron y los llevaron a buscar la destrucción del otro, por aferrarse a ideologías que prometían el cielo en la tierra y sólo los llevaron al infierno estanilista venezolano, apoyado por Cuba.