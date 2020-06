Los contrasentidos de la escena local

Entrando a la cuarta semana después de la cuarentena de 36 días vivida en abril y comienzos de mayo en Punta Arenas, con impacto sobre las comunicaciones y el libre desplazamiento a las demás provincias, es preciso efectuar un balance de la situación socio-económica de la Región de Magallanes y su gente.

Respecto de la situación sanitaria que tiende a reducir lentamente sus distintas tasas y mediciones, es preciso ocuparse de la situación del nuevo enfermo o contagiado, que es el enfermo por la cesantía, la quiebra o la zozobra económica. Las largas filas en Notarías, a la espera de la firma de los finiquitos, es patente y dolorosamente visible en la ciudad.

Por otro lado, la llegada de trabajadores del norte del país a distintas obras y faenas de construcción en la ciudad, demuestra la indiferencia y la ambición de las empresas constructoras. Hay algunas excepciones, pero lo concreto es que esto genera varias reflexiones y petición de que las autoridades sectoriales, como las autoridades del Trabajo y de Salud, fiscalicen las cuarentenas obligatorias que debiesen tener estos “calificados maestros capitalinos o de otros lugares de nuestro chilito” cuando llegan a Magallanes. Empresas, que en las Jornadas Magallánicas o en otras instancias enarbolan nuestra “manoseada” bandera regional, no trepidan en traer mano de obra nueva, cuando hace 60 días liquidaron, finiquitaron y echaron a la calle a centenas de trabajadores.

El sector de la construcción saldrá diciendo que es mano de obra especializada, pero, qué tipo de obra tan sofisticada se está materializando en la región ¿? No queremos ni necesitamos empresas que hagan gárgaras con el regionalismo y a la primera que pueden se pasan la región y a su gente por donde les acomoda.

En materia, de recursos y de inyección de créditos y elementos que permitan una dinamización de la precaria economía local, es preciso, saber cantidad de recursos inyectados a las pequeñas y medianas empresas regionales y a cuantas empresas se ha favorecido con los Fogape por ejemplo, o los recursos concretos y precisos que apalancará Sercotec o Corfo por nombrar sólo a dos organismos de fomento del Estado.

Tanto misterio y secretismo exaspera y genera más incertidumbre, justamente lo contrario de lo que se debe buscar y lograr. Si el gobierno es capaz de dar todos los días sus estadísticas, curvas, gráficos, tendencias, promedios y un cuanto hay, respecto del aspecto sanitario, sólo le pedimos transparente la llegada efectiva de recursos frescos a la región. Se requiere información “dura” y “objetiva” y no más letra chica y anuncios que sólo satisfacen los oídos del que las emite, pero no da claridad a la gente.

Referente a la imposición de las nuevas tecnologías de comunicación y a todo el aspecto digital, las autoridades regionales y comunales, deben comprender que hay miles de magallánicos y puntarenenses que no tienen acceso a redes de comunicación digital, y que la gran mayoría de los más afectados por el aspecto sanitario y ahora de confinamiento y de impacto económico, son los adultos mayores que es un segmento que sólo en esta comuna alcanza uno de los mayores porcentajes de las comunas de Chile.

Todo es hoy, la página, la aplicación, el Zoom, el Jitsi Meet, pero qué pasa con quienes ni siquiera tienen para lo más básico? para sus necesidades más apremiantes y que el sistema les pide que se “conecten” y que manifiesten sus necesidades a través de estas plataformas. Hay que salir hacia donde está la demanda.

Incomprensiblemente, vemos como la ciudad retoma algún mínimo movimiento, y la autoridad tiene al sector gastronómico y de servicios, sin posibilidad de operar por el bien superior del distanciamiento social, pero usted puede circular en un taxi colectivo con cuatro personas más, en menos de un metro cuadrado ¿? Alguien podría explicar esto ¿?

Usted, tiene que mandarse una fila de “aquellas” en el Supermercado, el Banco, la Notaría, la AFC, o Plazas de Pago de Consumos, sólo por nombrar a algunas, y puede circular en los medios de transporte, sin ninguna distancia social. En esos supermercados, distribuidoras o grandes tiendas hay muchísimo más volumen de aire que en el m2 del vehículo, pero allí tiene que hacer una cola de a veces hasta una hora y más. Estamos en invierno técnico (otoño aún).

No estoy diciendo, que no tengamos transporte o que salgamos a prohibir el uso del transporte menor, pues hay cientos de familias de conductores que necesitan generar recursos todos los días, pedimos que el Estado, al no tener un sistema masivo y adecuado de transporte salga a apoyar con recursos, para que los vehículos se “equipen” con las medidas de seguridad y de aislamiento. Y porque no puede operar el sector de servicios y de gastronomía con límites, exigencias y medidas precisas ¿?.

Muchas preguntas que planteo desde el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Los invito a “observar” detenidamente nuestro deteriorado paisaje urbano, no sólo por el deterioro de fachadas y espacios públicos, sino que deteriorado en el trato justo, con todos los sectores. Al fin y al cabo, no sacamos con tomar medidas a ratos extremistas en algunos casos y en otros “dejar ser”.