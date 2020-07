Los desconectados servicios del Estado

No cabe duda que esta pandemia ha cambiado la forma de relacionarnos y encontrarnos entre todos, ni siquiera será temporal como las cuarentenas. Sabemos que esta “nueva normalidad” llegó para quedarse. Mientras más luego nos adaptemos a ella, más rápidamente saldremos de esto.

Esa ha sido una constante en la especie humana, la permanente adaptación al cambio, con los recursos personales en primer lugar, los familiares y finalmente los sociales. Pero estos cambios tan profundos en nuestro diario vivir, sumados a una sociedad que no estaba preparada para algo tan intenso como intempestivo, necesariamente da cuenta de que sólo se puede echar mano a los recursos personales de adaptación. Con suerte y muy relacionado al nivel socioeconómico es factible lograr ayudas familiares. Y hasta allí sería.

Por eso el descontento con el actual gobierno central y local.

Al no haber capacidad en muchos para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, el Estado debió proveer ayuda para la gran mayoría, no por cuotas o postulaciones. Demasiada focalización y criterios para establecerla no cumplen con brindar ayuda a todos los que la requieren. Así en el tiempo en que se corrigen los indicadores es cuando se requiere la ayuda, después es tarde. Por eso tanto malestar transversal.

Además los mecanismos para distribuir canastas, postular a beneficios y otros requieren una capacidad logística en términos de conectividad y manejo en redes que la gran mayoría de los beneficiarios no maneja o simplemente no logra acceder. Lo que finalmente provoca más malestar y descontento.

En los extremos de la vida es cuando es más complejo recurrir a las capacidades individuales de adaptación; los niños aún no las desarrollan y los mayores las van perdiendo. Justamente la tercera edad se caracteriza por la rigidez de sus conductas y acciones. Por ello para ayudarles es el sistema social el que debe acercar prestaciones y servicios a los mayores, especialmente cuando no hay familia o ésta es insuficiente para cubrir sus requerimientos.

Y eso ocurre en la mayoría de los adultos mayores que viven solos en comunidad o bien presentan niveles altos de dependencia y requieren ayudas de terceros para las actividades de la vida diaria. En la práctica con la confinación de los mayores de 75 años, serían todos los mayores de esa edad más los que siendo menores de 75 años requieren de otros para necesidades básicas de aseo, higiene y alimentación. Obviamente es un número grande de personas.

Dudo que los servicios sociales del Estado trabajen todo como un gran grupo, vean la gran dimensión de lo que he señalado. Y son estos servicios sociales y la institucionalidad creada para dar cumplimiento a las políticas públicas, los que además se han visto ausentes de la acción del Estado.

No han sido capaces de tener un catastro de lo que se requiere o necesita diferenciadamente en cada territorio, incluso en nuestra capital regional.

La institucionalidad social ha estado tanto tiempo trabajando con grupos pequeños y focalizados y con intervenciones tan poco variadas, que ésta tarea se hace inmensa e inabordable con las herramientas con las que cuentan.

Para ser efectivos requieren un trabajo intersectorial, coordinado. Sumando esfuerzos desde el Estado, con la ayuda de privados; pero con la necesaria colaboración de voluntariados. Pero lamentablemente están más acostumbrados a ponerse al lado del pendón institucional, que en el verdadero rol de agentes del mismo Estado que les da el trabajo y tarea a realizar.

Cuando los sistemas de trabajo del Estado permitan intersectorialidad y compartir tareas con aportes de todos podremos ser un Estado efectivo, si no serán pequeños esfuerzos que no suman.

Eso es lo que vemos hoy.

Por eso es tan necesario un gobierno local empoderado y capaz de articular los servicios en cada región. Pero este gobierno ha abusado de autoridades que no tienen poder de decisión o autonomía en la acción. Siendo sólo replicadores de una orden central y unitaria.

Felizmente el liderazgo local de los alcaldes ha permitido la acción territorial. Si no fuera por ese trabajo, independiente del sector político que sea, la acción del Estado sería aún más ineficiente. Por eso urge descentralización y regionalización no sólo por la pandemia, sino por la necesaria recuperación y trabajo posterior. La solución y respuesta sólo puede gestarse a nivel local. No hay receta nacional. Menos para los grupos más vulnerables.

Esta semana que pasó se cumplieron 9 años desde que llegaron al Eleam de Magallanes, el primer Eleam público del país, los primeros residentes. Inaugurando una política pública y social para los mayores. Justamente nuestro esfuerzo por ocho años fue trabajar intersectorialmente en dar respuesta a sus necesidades. Finalmente un trabajo que pudo resolver la multifactorialidad de los problemas sociales de estos mayores, articulando servicios del mismo Estado, sucumbió ante la necesidad que sólo un pendón fuera notorio.

Y es esta forma de trabajo la que hace crisis en el Chile afectado por la pandemia, sólo articulando trabajo y acción del Estado es posible hacer cambios. Ya lo demostramos en el Eleam Magallanes, son ellos ahora los que no están dando el ancho y los mayores que tanto lo necesitan, lamentablemente lo están sufriendo. Se necesita más trabajo y menos fotos.

La urgencia es de varias semanas atrás. No pueden seguir llegando tarde.