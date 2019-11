Los dinosaurios

El eufemismo es la manifestación suave o decorosa de una idea cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante; por su parte la falacia es el hábito de emplear falsedades en daño ajeno; finalmente, la expresión desa-

fortunada, en una especie de combinación de los dos conceptos antes dichos, es el reconocimiento de un dicho o idea que no es útil, correcta, feliz o necesaria, sino que, todo lo contrario, constituye un error o una torpeza que nada aporta al problema que se enfrenta.

Me he referido a estas tres situaciones porque parece que han abundado en estos días aciagos que, por definición conllevan desgracia y causan tristeza y sufrimiento, y que no parecen terminar.

Mucho se ha escrito respecto a esta verdadera revolución social y ya transcurrido más de un mes desde que se inició me parece pertinente dar cuenta de algunas verdades, para variar un poco, que deben ser consideradas necesariamente para salir de esta situación que tanto daño ha causado y parece no terminar.

PRIMERO: No se puede desconocer que la situación de desigualdad existe y que las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía tienen que ver con que durante, a lo menos 20 años, no se consideraron en la ecuación de modernización de nuestro país.

SEGUNDO: Cualquier respuesta del Ejecutivo a la cuestión social no puede ser bajo las expectativas, pues ello no detendrá las manifestaciones. Por ejemplo, puedo hacer un enorme esfuerzo y entender las razones que llevan al ministro de Hacienda y a la clase política a presentar la propuesta de pensión básica solidaria o para la pensión máxima con aporte solidario, en cuanto a su aumento y las condiciones para ello, pero esto choca con la realidad, pues como me explicó un niño de séptimo básico: “Mi abuelo paga cien mil pesos al mes en remedios y sólo le quedan veinte mil pesos para comer, pagar servicios y casa”, entonces da lo mismo que dicha pensión se suba en un horizonte de dos a tres años a los mayores de 75 y 80 años, pues aún así no satisfacen necesidades mínimas. ¿Es tan difícil de entender?

TERCERO: Así las cosas y aunque no sea muy adecuado el símil, al igual que en un hogar en que los padres tienen que satisfacer las necesidades mínimas a como dé lugar para llegar a fin de mes, el Estado debe asumir dicho sacrificio y lograr que las necesidades mínimas de la población sean satisfechas; de otra forma, al igual que en una familia, sería un pésimo padre o madre.

CUARTO: Además de agotarme, me avergüenza la frase hecha más repetida de los actores políticos por estos días: “no lo vimos venir”, ceguera que no admite justificación alguna, pues si no se vio venir es porque se vivió a espaldas de la realidad de una parte importante de la población, sea en pensiones, sea en educación, sea en salud. Y, si efectivamente no lo vieron venir, deberían renunciar a la política y retirarse a vivir en el mundo privado, pues la política debe prepararnos para el futuro y ellos han fallado.

QUINTO: Salvo un par de excepciones, no he escuchado de los parlamentarios, directivos de los partidos políticos o parlamentarios una manifestación de arrepentimiento y una solicitud sentida y real de perdón, pues claramente las cosas no han funcionado para una parte importante de nuestro país y ello ha acontecido por no tener la capacidad de enfrentar el sistema y superarlo. Yo milité 21 años en un partido, fui autoridad de gobierno y cuando he ofrecido mis disculpas por la falta de valentía para enfrentar esto desde la perspectiva social.

SEXTO: Los ciudadanos saben lo que pasa y no es necesario crear realidades alternativas: las protestas son protestas y la delincuencia es delincuencia. Si el gobierno no puede garantizar el orden público y evitar o enfrentar los actos delictuales sencillamente no está haciendo el trabajo y, por lo mismo, no pueden pretender criminalizar a la enorme mayoría que se manifiesta pacíficamente.

Finalmente, confío en el ser humano, pero creo que si en esta crisis social siguen dirigiendo y decidiendo los antiguos miembros de nuestra vilipendiada clase política el futuro no se ve mejor y sólo debemos esperar a que partan pues, como dice la vieja canción de Charly García, los dinosaurios van a desaparecer…