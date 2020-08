Los efectos de la pandemia en los adultos mayores

Nuevamente la cuarentena total se está llevando a cabo en la región y nuevamente existe la restricción a los mayores para salir, restricción a las reuniones de clubes, agrupaciones de mayores y centros diurnos. Se suspenden las visitas a los Eleam público y privados. Sólo está permitido salir alrededor de sus domicilios por 60 minutos, entre las 10 y 12 horas los lunes, jueves y sábados.

Obviamente son medidas de protección para un grupo vulnerable. Sin embargo, no es menor la restricción. Los que trabajamos con mayores hemos visto y apreciado que hay dos componentes en esto que agravan el pronóstico vital: la falta de controles y seguimiento de sus patologías crónicas; procedimientos que buscan preservar su estado de salud y que son el capital más importante para enfrentar el proceso de envejecimiento.

Pero también han perdido la contención y el apoyo que representan la familia y las amistades, los círculos sociales primarios más contenedores en el proceso de envejecimiento. Los mayores confinados sufren deterioros y retrocesos importantes en su estado de salud física y mental. Viven las mismas condiciones que sufren los que no tienen red de apoyo.

Por eso es lamentable la ausencia de los programas de rehabilitación y estimulación para mayores. Solamente cuentan con programas como el centro diurno referencial que reconvirtió su trabajo y tareas habituales y presenciales en trabajo en los domicilios. Por ello, es importante la experiencia del Centro de Rehabilitación con mayores postrados o con dependencia, con financiamiento del gobierno regional; un programa pionero en la región que tanto tardó en concretarse por la burocracia centralista. El programa de atención domiciliaria del Hospital Clínico ha sido otro pilar en la atención de pacientes hospitalarios en casa, importante en la reinserción y control domiciliario.

Otros programas locales de intervención en domicilio están detenidos, esperando un mejor tiempo para volver a trabajar. Por lo cual mucho de los deterioros y retrocesos se van a estructurar, haciendo imposible su recuperación a los niveles previos a la pandemia. Pero no sólo basta con constatar este grave retroceso, más grave es constatar la ausencia del Estado y sus políticas sociales para con los mayores.

En columnas anteriores ya hemos hablado de la brecha entre la oferta de servicios y las necesidades locales que los mayores demandan. No sólo lo hemos escrito acá, también se la hemos presentado a los tres últimos intendentes. Haciéndole llegar al actual intendente una propuesta de trabajo local, hace ya demasiado tiempo sin respuesta, y sin ninguna acción en este sentido. Hoy ni siquiera vemos que los mayores y sus necesidades estén en la agenda local.

Un Estado centralista ha ahogado a las regiones, por eso las posibilidades están centradas en lo que los alcaldes se motiven a realizar. De ahí que las ofertas sean tan distintas en cada comuna y dependan de la visión estratégica de cada alcalde. Esto porque el financiamiento de tales intervenciones son escasas o simplemente no existen. En la última elección la oferta estuvo en más asistencialidad para con los mayores.

Muchos de esos mayores están en la fuerza laboral, simplemente porque sus pensiones no alcanzan para financiar sus economías. Por eso las restricciones en esta pandemia no sólo coartan su salida, sino que los hacen más dependiente de sus pensiones, de la ayuda estatal y fundamentalmente de la ayuda familiar y de voluntariados. En pleno siglo XXI, un grupo tan importante de chilenos no pueden depender de voluntarios para la tarea de subsistencia de sus mayores.

Estos son los desafíos para el Chile post pandemia: crear y tener un programa de atención y cuidados para los mayores. Para estimular un envejecimiento satisfactorio, que los acompañe en los procesos de enfermedad, en la progresiva dependencia o deterioro y especialmente en la terminalidad o fin de vida, pero por sobre todo que les entregue no sólo los servicios y cubrir sus necesidades, sino la dignidad por la retribución entregada en etapas más jóvenes a esta sociedad.

Un desafío que Magallanes tiene el imperativo de resolver en el corto plazo, porque tenemos más mayores que en otros lugares del país.

Esta pandemia ha impactado en todos los mayores sin distinción. El grupo que más ha cumplido con el aislamiento es el grupo que más sufre las consecuencias, pero las paga con pérdida de calidad de vida y de mejores posibilidades de desarrollo.

Mientras el Estado local no desarrolle programas, los financie y los ponga en ejecución a la brevedad, estos deterioros llevarán a muchos a requerir servicios como centros diurnos, viviendas tuteladas, atención domiciliaria o Eleam que no estarán en un número suficiente para dar respuesta a tales necesidades. Impactando en todos los sistemas estatales que ya existen, los que simplemente no darán abasto.

Nuestras autoridades sociales debieran ya estar trabajando en estas futuras necesidades, planificando y desarrollando tales dispositivos. Pero como son autoridades designadas por el nivel central no tienen la autonomía para pensar o ejecutar una mejor región para los mayores. Se siguen quedando en la asistencialidad, la foto entregando una caja con mercadería, que es una gota de agua para tantas necesidades. Los mayores merecen un mejor trato y más preocupación de sus autoridades, las que más están al debe con los mayores en esta región.