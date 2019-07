Los malditos imprescindibles (II)

Hace cuatro años escribí una columna con este mismo título y tema. Me atrevo a repetirla -con algunos retoques- así como se repiten esas frases que nos parecen importantes, que hay que tener presente y no olvidar.

Sucede que en cada época hay “conceptos malditos” que expresan los valores o formas de vida que son rechazados por la cultura dominante. El problema no son los conceptos en sí mismos, sino que expresan realidades culturalmente incómodas y su reivindicación es considerada políticamente muy incorrecta.

Los invito a mirar algunos de los conceptos malditos para la cultura dominante en nuestra sociedad, mirarlos con la libertad que da el ejercicio de una racionalidad que se deja conducir por su propia reflexión, a pesar de que sea políticamente incorrecto reivindicar los valores que están en juego. Para esto vale recordar el antiguo adagio: “Amicus Plato, sed magis amica veritas” (“Platón es mi amigo, pero más soy amigo de la verdad”).

Un primer concepto maldito en la cultura dominante es la austeridad. Para muchos la austeridad no representa un valor, pues lo que vale es el consumo. La sobriedad austera les parece de otras épocas o de países más pobres. Dirán para qué ser austeros o sobrios si hay de todo, si me gusta, si hay dinero para comprar (si no, hay tarjetas…), si todos lo hacen… Y corren a consumir con avidez los objetos y experiencias que ofrece una sociedad con apariencia de bienestar. ¡Ni hablar de austeridad, sobriedad o ahorro; eso que quede para las economías de guerra!

Otro concepto maldito en la cultura dominante es la disciplina. Sólo nombrar este valor a muchos les pone la piel de gallina y rechinan los dientes ante quien reclama un poco de disciplina; le dirán “fascista”, “nostálgico de la dictadura”, etc… Lo que parece importar a los enemigos de la disciplina es la espontaneidad, vivir según las ganas y según todos los derechos pero -ojalá- sin deberes. ¡Pobre del que se le ocurre pedir un poco de disciplina a un niño taimado que hace una pataleta en un lugar público molestando a otros! ¡Ay del que pide disciplina a unos estudiantes que se creen dueños del mundo y les recuerda que la calidad profesional se logra con la disciplina del estudio personal!

Un tercer concepto maldito para un grupo importante de la sociedad es el esfuerzo, pues lo que se valora es la comodidad. En esa manera de pensar y de vivir, lo bueno es lo que se logra con el menor esfuerzo posible; así lo mediocre se va estableciendo como lo bueno, pues es de tontos empeñarse en lo que se puede conseguir sin esfuerzo (aunque sea “un poquito” inferior). En esta lógica, la laboriosidad es propia de los tontos o de los “pernos”, pues lo valorable es saber la artimaña para evitar todo lo que sea esfuerzo y… ¡ni hablar de sacrificio!

Un cuarto concepto maldito es la honestidad, pues lo que se valora es ser pillo para aprovechar lo que se considera una oportunidad, sin importar a quien se pisotee, o cuánto se mienta o se oculte, ni qué confianzas se defrauden. La penosa historia de los casos de corrupción que atraviesan todos los grupos e instituciones de la sociedad, dan cuenta de que la conciencia limpia y honesta ha sido cambiada -en muchos- por la mentira, el robo, el chanchullo y la pillería que permita obtener algún beneficio en forma rápida, fácil y… deshonesta.

Podríamos seguir con otros conceptos malditos de la cultura dominante que muestran la honda crisis ética que afecta la convivencia social. Paradojalmente, ninguna sociedad se edifica humanamente sin estos conceptos malditos, pues los valores que ellos expresan son imprescindibles para dar un rostro humano y solidario a cualquier sociedad.

Una sociedad que no aprende la austeridad nunca será solidaria con los más pobres; una sociedad que no aprende a vivir con disciplina nunca irá más allá de las sensaciones del momento o de los gritos de las masas; una sociedad que no valora el esfuerzo no se sacrificará por nada ni nadie… ¡menos por los más pobres! Una sociedad que no valora la honestidad nunca será digna ni podrá dignificar a nadie.

Vale mucho la pena mirar de cerca los valores que promovemos en nuestras familias, en el sistema educacional, en las relaciones humanas, en las diversas instituciones, etc…, porque si no estamos atentos, la vida se deshumaniza y la cultura del individualismo egoísta se va instalando entre nosotros como el modo más “natural” de vivir (o de morir).