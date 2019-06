Lula no se rinde

El ex Presidente brasileño Luis Inácio Lula Da Silva, cumple una condena de doce años en Curitiba. El juez Sergio Moro, su tenaz perseguidor, logró privarlo de la libertad justo cuando encabezaba las encuestas en la carrera presidencial. Como premio, aunque nunca se dijo así, Moro fue nombrado ministro de Justicia en cuanto Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasilia. Más aún, el propio Mandatario lo acaba de condecorar. Hasta ahora, nada de esto escandalizó a la clase política brasileña, excepto a los fieles seguidores del ex Presidente. Hasta ahora, en cambio, Moro era el héroe. Conforme un recuento hecho por The New York Times, su investigación ha condenado a 159 personas y tuvo repercusiones en casi toda la región: aparte de Lula, cinco ex Presidentes latinoamericanos han sido condenados por casos de corrupción.

Es posible, sin embargo, que la fama de Moro se esté derrumbando.

Un reportaje en el portal The Intercept Brasil, del periodista estadounidense Glenn Greenwald, denunció que Moro y el fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, se coludieron contra Lula. La acusación es que ambos, el juez y el fiscal, intercambiaron mensajes de texto durante la investigación del caso, algo expresamente prohibido por la Constitución y el Código Penal brasileños.

Una vez más, cabe preguntarse, tal como lo hizo el poeta Juvenal en Roma: Quis custodiet ipsos custodes? (¿Quién vigila a los vigilantes?). En el derrumbe del imperio de la constructora Oas, el juez Moro vio una oportunidad política excepcional cuando se denunció a Lula por corrupción. La delación compensada de un expresidente de Oas, le permitió condenar al popular exmandatario. El punto central del expediente fue que Lula había recibido un lujoso departamento en Guarujá como premio por entregar a Oas una valiosa concesión de Petrobras. El departamento era parte de un conjunto residencial construido por una cooperativa cuyos socios estaban vinculados al Partido de los Trabajadores (PT). La familia de Lula pagó inicialmente un pie para quedarse con un apartamento de 80 metros cuadrados. Pero la cooperativa quebró y sus promotores lograron que la Oas se hiciese cargo de ella. La familia de Lula sostiene que nunca llegaron a ser propietarios y el juez Moro sólo usó como prueba el borrador de una escritura. Según The Clinic, “el documento no tenía ninguna firma. En su afán por reunir elementos incriminatorios, Moro incluso valora como un indicio de culpabilidad las declaraciones de otros vecinos de la finca, que aseguraron que todo el mundo comentaba allí que la vivienda era de Lula”.

El departamento de tres pisos (“triplex”) fue subastado por unos US$606.000, el monto mínimo estipulado, dinero que fue entregado a Petrobras.

Aunque Moro ha negado cualquier situación ilícita, parece evidente que se ha producido un gran vuelco. Actualmente hay un procedimiento de revisión de la pena de Lula y, lo más importante, en unos días más se verá una acusación contra Moro por falta de imparcialidad, no por las revelaciones de ahora, sino por haber aceptado el cargo de ministro de Bolsonaro.

Un comentario de The New York Times señaló que en cualquier democracia, Moro debería haber renunciado. Pero ya negó cualquier anormalidad.

En qué terminará todo, es algo que nadie sabe con certeza.