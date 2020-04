Mal comportamiento cívico

En estos últimos años se ha puesto de moda, encontrar casi todas las culpas de un sistema exacerbadamente injusto, a la política y a los políticos. También del manejo de crisis por parte de la autoridad, que ésta, debe efectuar en una comunidad, ciudad o país. Claramente gran parte de la clase política ha prolongado, dilatado e ignorado la necesidad de efectuar cambios radicales en un país como Chile, sin embargo, injusto sería cargar todos los males de la sociedad y del ser humano de hoy, a la clase política.

Siempre he pensado que la clase política de una ciudad o país, es el reflejo de esa misma sociedad. Sin ir más lejos es la voluntad popular la que promueve y catapulta a quienes ocupan espacios visibles de dirección política. La política es el reflejo de la sanidad o descomposición de una sociedad. Lo que ocurre en la política, no es muy distinto a lo que ocurre en otro tipo de organizaciones humanas, como una organización barrial, deportiva, gremial, sindical, territorial o funcional. Es decir no es patrimonio de la política, concentrar elementos negativos o que sólo busquen satisfacer sus propios intereses. Es probable sea más visible y más expuesta, pero, las peleas, grupos cerrados, inconsecuencias, atropellos se ven por doquier en toda organización entre las que se encuentran también, las organizaciones políticas.

Es increíble ver cómo, (sin ser partidario ni haber votado por él, claramente), hoy virtualmente nadie votó o apoyó al Presidente chileno. Raro el fenómeno, que habla de que cuando se votó, se hizo en condiciones de desinformación, de presión o de completa falta de reflexión. En lugares más acotados como la ciudad se podría hacer la misma analogía. En el caso del Presidente, es raro además porque al igual que la anterior Presidenta, el país lo votó y eligió dos veces. Que pasa entonces ¿?Hay educación cívica. Se logra comprender que nuestros actos cívicos tienen consecuencias ¿? Y no siempre positivos ¡¡

Hoy ocupamos tristemente el primer lugar en Chile, en contagiados por unidad de población respecto del Covid-19. Soy magallánico y puntarenense hasta los huesos, tierra a la que defendí gran cantidad de veces en el deporte, y muchas de esas veces fuimos ganadores, campeones de Chile. Eso significó mucho trabajo, disciplina y actitud de superación por parte de los equipos de los que fui parte. Sin embargo, hoy no me alegra que seamos campeones del descuido, de la irresponsabilidad, del quebrantamiento de las indicaciones sanitarias, de no respetar lo que se nos indica y que va en contra de proteger a los nuestros, principalmente a nuestros adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, que los ponen en primera línea de ser víctimas fatales de este virus.

Hoy debemos cumplir y generar una auto disciplina, que entienda que saldremos de “esta”, no sometiendo al sistema de salud y a los trabajadores de esta área (que son la verdadera primera línea de la lucha contra el Covid-19), a esfuerzos más allá de las capacidades humanas. No bastarán equipos, ventiladores mecánicos, elementos de protección, sino comenzamos teniendo una actitud responsable y ejemplar. Aquí no cabe echar la culpa a los políticos, (entre los que me encuentro), sino efectuar un profundo análisis de nuestra actitud cívica como magallánicos, (entre los que también me encuentro) de ser responsables con nuestro medio ambiente natural y humano, ser activos en nuestras conductas cívicas y atentos a cuando las condiciones exigen más disciplina y auto disciplina. Sólo nos queda entender y prepararnos para cuando tengamos que salir después de la cuarentena, lo que nos va a costar más víctimas o contagiados, sino paramos nuestra irreflexiva conducta cívica.