Mariano, héroe de la paz

La semana pasada se alcanzó a anunciar la muerte del sacerdote Mariano Puga. Sus amigos de la comunidad La Minga habían dado a conocer poco antes el grave deterioro de su salud temiendo su muerte. No fue así en ese momento. Por ello, una sobrina twitteó con júbilo: “¡Está vivo!”. Lo claro es que Mariano no quiere morir en un hospital sino en la comunidad que lo acogió por años en villa Francia.

Es el final de una larga vida sacerdotal, caracterizada por su fe cristiana, su vocación de servicio, su denuncia de la dictadura y la opresión contra los pobres y los perseguidos. Es una tarea a la que no ha renunciado: el martes 3 de marzo, no vaciló en entregar un duro reproche a sus “hermanos curas”. ¿El motivo? La ausencia de más religiosos en la misa que ofició en las afueras del Centro de Justicia de Santiago: “Al conocer la realidad sociopolítica de los familiares de las víctimas noté que muy pocos de ellos se sentían en comunión de Iglesia, aunque muchos admiran a Jesús”, escribió. “¿Se justifica que sólo dos presbíteros hayan acompañado a ese pueblo el día que denunciábamos su dolor?”.

A lo largo de toda su vida Mariano Puga ha reiterado la profunda convicción que lo movió a renunciar a la vida que querían sus padres. Abandonó la carrera de Arquitectura y se dedicó al sacerdocio. En 2019 celebró los 60 años de su ordenación en un estadio de la comuna de Estación Central. Proclamó entonces: “Traten que en sus comunidades el pueblo sea oído. Esto es lo que el Papa dice en las eucaristías, que el pueblo sea oído. Y que el pueblo vaya a la eucaristía con Biblia”. Mostrando en alto una hoja de papel con las Bienaventuranzas, agregó: “Busquemos todos ser fieles a este mensaje de Jesús. Esa es la mejor manera de construir una Iglesia distinta”.

Mariano fue, sobre todo, un cura-obrero. Durante la dictadura fue pintor en La Legua por un sueldo de 80 mil pesos mensuales. Ello le significó serios problemas, incluyendo un período de detención. Y en 2014, una acusación ante la Congregación de la doctrina de la Fe.

En ese entonces, el Arzobispado de Santiago aclaró que “no ha efectuado ni acusación ni denuncia alguna”. Eran tres los sacerdotes involucrados: el propio Mariano Puga y José Aldunate y Felipe Berríos. ¿La razón? “Responder a una solicitud de la Nunciatura Apostólica en Chile de enviar las distintas declaraciones que han hecho estos tres sacerdotes y que han aparecido en diversos medios de comunicación”. Fue todo lo que se supo.

Pero no han faltado los reconocimientos, como el premio Héroe de la Paz la Universidad Alberto Hurtado.

En la ocasión recordó las Bienaventuranzas. “Nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, ayer y hoy nos habla así: Felices ustedes -y esto no es sólo hace dos mil años a orillas del lago Galilea- felices ustedes cuando los injurien, los persigan, los calumnien por mi causa, alégrense, pónganse contentos, porque el premio que les espera en el Cielo es abundante, de ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes”.

Agregó, como conclusión, lo que es un adecuado resumen de su vida: “Esto es lo que he querido vivir en el ministerio que me dio la Iglesia. No tiene ninguna originalidad, es regalo del Señor Jesús”.