Más papistas que el Papa…??

Emilio Boccazzi Campos

Arquitecto

Consejero Regional

de Magallanes

Ex Alcalde Punta Arenas

boccazziarquitecto@gmail.com

Está muy claro que si el ser humano no cambia sus “formas de producir y de consumir” el Planeta tiene y tendrá muchas dificultades, que las expresa y las expresará en este tiempo y en el que viene. Por otro lado los cerca de 7.500 millones de personas en el mundo generan una presión nunca vista por alimentos y por energía básicamente. En este mundo que a ratos tiene atisbos de comprensión, la “simple” búsqueda de equilibrio es la gran variable.

En este contexto, hemos estado en estos últimos meses, creyendo que si nos ponemos el traje de Capitán Planeta desde aquí, ganaremos la batalla. Chile genera el 0,22% de las emisiones de CO2 de las que se generan en la Tierra. Alrededor del 45% de la producción de CO2 (gases efecto invernadero) lo producen en conjunto China y Estados Unidos. La tendencia de los países como Chile desde 1995 en adelante ha sido de moderar este aumento, en cambio la curva ascendente de estas dos potencias, más India, Rusia y la Unión Europea ha sido con una curva al alza. Entonces, entendiendo que cada ser humano y cada país debe asumir una activa defensa y cuidado de la salud del Planeta, esperaremos ganar esta batalla, haciendo un esfuerzo aislado, a costa de hipotecar el incipiente desarrollo de nuestro territorio y de nuestra gente. Por otro lado las proyecciones del uso del carbón en el mundo, al menos se mantendrá por espacio de dos a tres décadas.

Por ello, es que no se puede entender que hoy día, la maraña institucional, y los procedimientos judiciales con que abusan ciertos grupos para entrabar el desarrollo, son dolorosos y serán dramáticos para cientos de personas y, ponen en jaque a la escuálida economía regional. Es fácil desde una ONG ubicada en Providencia o Las Condes, con buenos financiamientos, buenos viajes, y en general buenas relaciones y donde no falta nada, el “dictar cátedra” y hablar y regular lo que se puede y no puede hacer en nuestro territorio. Se agrava lo anterior si los gobiernos de turno, gobiernan con las encuestas y con la presión fundamentalista de quienes nada quieren, pero todo lo quieren.

Magallanes y Punta Arenas en particular nacieron por su ubicación al trasladarse a su actual lugar, por la presencia de dos elementos fundamentales: agua y carbón.

Ambos elementos presentes en su río del Carbón, hoy río de las Minas (Minas de Carbón). La carrera de los primeros vapores que comenzaron a unir Europa con Sud-América, vía estrecho de Magallanes allá por 1850, lo hicieron porque entre otras cosas, este tipo de vapores, comenzaban a ser más seguros (ya no eran veleros) y porque en este lugar también comenzaron a tener provisiones de dicho combustible: el carbón.

En nuestros años de colonia y de ciudad y, hasta la llegada del gas natural por allá por 1970, la leña y el carbón fueron los combustibles que calefaccionaron a nuestros bisabuelos, abuelos y padres. Las reservas probadas y comprobadas hacen del carbón sub-bituminoso de Magallanes, un seguro ante los vaivenes internacionales y, ante las décadas que aún faltan, para tener más uso y dependencia de las energías renovables pero también, variables.

Los carbones sub-bituminosos que tenemos en Magallanes según la opinión del geólogo Guillermo Alfaro, académico de la Universidad de Concepción y director del GEA, “es de bajo poder calorífico pero sin contaminación de elementos indeseables, es decir sin azufre y con altos volátiles…”. Junto a lo anterior señala: “En Alemania hay una planta que hace un circuito completo que evita que los contaminantes vayan a la atmósfera”. Es decir , tenemos las reservas más grandes del país, se seguirá usando carbón en el mundo y en Chile por al menos 25 años, nuestro carbón es menos contaminante que otros al no contener azufres y otros minerales, se puede explotar y se explota con altos estándares de seguridad para las personas y el medio ambiente (lo he podido observar en directo en los últimos días), existen en el mundo técnicas, tecnologías y dispositivos para generar los menores impactos al medio ambiente, es parte de nuestra historia y hasta de nuestra cultura, pero ocurre, que personas y grupos que ni siquiera viven acá y que sería interesante saber quién los financia, “bloquean” el desarrollo de Magallanes y los habitantes que sí decidimos, contra viento y marea vivir y desarrollarnos acá. Están en su derecho, pero sólo debo decir que quienes tienen que tomar decisiones generales gobiernen pensando en la generalidad, y no seamos más papistas que el Papa….sino, el último apaga la luz.