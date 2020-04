Mascarillas sí o sí

Por whatsapp nos llega valiosa información sobre esta maldita pandemia que nos está afectando como humanidad, estamos aprendiendo y equivocándonos en vivo y en directo, no hay otra así es el avance cuando la urgencia es la que manda. Pero de las experiencias exitosas así como de los estudios hay que ir sacando lecciones, como de un reciente estudio hecho en casos de EE.UU. de la Universidad de Harvard, de investigadores de su Departamento de Bioestadísticas, artículo publicado en La Vanguardia de España. Este expresa que las zonas geográficas con una atmósfera más contaminada son las que están registrando una mayor mortalidad por la Covid-19. Así, por primera vez, se apunta una asociación directa entre la polución del aire y la incidencia de esta enfermedad. Esto es clave para nuestras ciudades sureñas, más aún pensando en el invierno que ya está encima, donde “estos hallazgos podrían usarse para propiciar que en las áreas con altos niveles de contaminación del aire se tomen precauciones adicionales para frenar la propagación del virus y desplegar recursos adicionales para enfrentarse al brote”. Si bien la contaminación del aire ya ha disminuido debido al confinamiento de la población en sus casas, “los científicos destacan que garantizar un aire más limpio en el futuro ayudaría a reducir las muertes de Covid-19”.

Por otra parte, la experiencia atroz que vive Italia tiene una luz de esperanza con lo que ha sucedido en Véneto que, a una fecha reciente registraba 662 muertos y 11.000 casos confirmados, mientras, Lombardía, superaba los 9.200 fallecidos y rozaba los 52.000 casos. En Véneto, el virus brotó con violencia, pero se bate en retirada tras una serie de medidas que otros territorios no supieron adoptar a tiempo, esto en parte gracias al médico Andrea Crisanti, de la Universidad de Padova, discípulo del profesor Sergio Romagnani de 81 años, quien es profesor emérito de la Universidad de Florencia, una eminencia en el campo de la inmunología. El primero de ellos, es quien ha estado detrás de la estrategia aplicada en Véneto. Aquí han hecho test masivos de hisopado nasal a los asintomáticos y no sólo a los que tienen ya síntomas, como lo recomendaba la OMS. Lo mismo sucedió con el uso de las mascarillas. En Lombardía no han hecho test a los asintomáticos, sólo a los que tienen ya síntomas. Y no han querido llevar mascarillas. Dos enormes errores estratégicos, que son los que han desatado la tragedia.

Buscando el porqué de estos errores de la OMS, según Romagnani, “han fallado porque son burócratas que han hecho carrera dentro de oficinas, pero no han vivido la experiencia de campo, no han estado ni en los laboratorios manejando virus ni implicados en situaciones epidémicas en otros países. Los políticos se han dejado aconsejar por burócratas, en lugar de expertos. Al final, Véneto está controlando el coronavirus por no seguir a la OMS.”

La incerteza de lo que viene es un gran tema y frente a esta encrucijada, el profesor Romagnani, uno de los 30 científicos italianos más citados, se imagina la vida dentro de unos meses, “seguro, seguro que ya no va a ser como antes. Habrá que ir con mascarillas todo el día, habrá que evitar las grandes concentraciones, habrá que cancelar todo tipo de espectáculos deportivos, congresos, quedadas, discotecas, bares… Quizá los restaurantes se podrán volver a abrir distanciando mucho las mesas. En definitiva, la vida a partir de ahora será mucho más complicada y mucho menos bella”.