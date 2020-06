Mayor atención en el descenso

Todavía tengo el sonido en los oídos del rugir de motores del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, en la cual compartía un espacio en esta expedición antártica junto a uno de mis alumnos y dos asientos más allá, estaba con quien tuvimos una plática previa a embarcarnos hacia el continente blanco en enero ultimo.

El intercambio era con el montañista y logístico antártico, el señor Iván Vallejos, quien se aprestaba a asistir a la expedición de Ecuatorianos que ingresaba en dotación para permanecer durante el verano austral en la Base Antártica o estación científica “Pedro Vicente Maldonado”, en la isla Greenwich del grupo de las Shetlands del Sur. Nuestro intercambio verbal, manifestando mi orgullo de compartir con un hombre dedicado a sus montañas y también reconocido himalayista, destacando ya hacía 19 años su primera ascensión al Everest, la montaña más alta del Planeta. Pero más aún, haber sido uno de los que consiguió las 14 montañas de más de 8 mil metros sobre el nivel del mar, así es considerado el decimocuarto ser humano que logra alcanzar este objetivo.

Pero el tema que realmente nos convocó en nuestra conversación fueron los motivos de seguridad al considerar en las actividades científicas en la Antártica. La experiencia de Iván garantizaba en sí la protección y las actitudes preventivas de permanecer en el exterior de las bases desarrollando exploraciones por los glaciares que cubren esta isla subantártica cercana a la Península Antártica. Hoy día se me hace mucho más palpable dicha conversación cuando siempre llegamos al factor más peligroso que existe en las travesías glaciares como así también en el ámbito del montañismo, en que lo más peligroso, siempre se encuentra enfocado en los retornos de las mismas, después de haber cumplido parte o totalmente el objetivo planteado.

En nuestra situación actual con respecto a la pandemia, claro que se asemeja, guardando las proporciones de los ámbitos en como lo estamos analizando, en virtud de que recibimos información del control de la pandemia y con las proyecciones propias de observar en qué momento se llega a la “cumbre” de los contagios y tratando en lo posible de aplanar la curva y que después de llegar a la “cima” poner el énfasis necesario de no soltar y quizás con mayor rigurosidad las normas y reglas sanitarias para consolidar un retorno seguro, confiable y definitivo.

Muchos de los montañistas del mundo han acuñado el refrán de que la “mejor fotografía de la cumbre de una montaña, es aquella que se saca ya a salvo de los peligros propios del entorno y regresando sanos y salvo al campamento Base”, en esta ocasión y similitud, podemos decir que estamos fallando justamente en este descenso, después de vivir una situación crítica de estar en la “cumbre” de la pandemia en nuestra región. Nuestro retorno a la calma, nuestra vuelta a la calma debe ser aún más disciplinada, conscientes de que ya pasamos lo peor pero que aún nos queda camino para recorrer y no sólo pensando en nuestra propia salud sino en la de los demás.

Desde esta tribuna, les hago un llamado a todo aquel que me conoce, alumnos, profesores, niños, jóvenes, adultos, amigos y los no tan amigos que no “suelten” o que se les escape todo lo invertido en tiempo y disciplina, y hagan caso de las mínimas instrucciones de cuidarse para cuidar a los demás, somos una región que sustenta muchos valores aún, producto de las enseñanzas de nuestros padres y nuestros abuelos, he ahí, convocarlos a la cordura de sustentar siempre lo que ha sido esta, un región única y enriquecida por la forma de ser de su gente, apacible, talentosa, paciente y tolerante. Estos mismo valores que nos han permitido ser reconocidos no sólo en nuestro país, sino en el mundo como una región llena de paz y de encantos culturales propios de nuestra tierra……vamos comunidad a cuidarse con mayor ahínco…!!!!