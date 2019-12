Me quieres, mucho, poquito o nada

Quien no ha vivido este romántico juego infanto-juvenil con el destino en si tal persona, la de mi gusto e interés pudiese estar en una etapa de quererme, mucho, poquito o nada, esta interrogante quedaba sujeta a la cantidad de pétalos a arrancar de la margarita elegida y que ojalá…!!! Coincida con el orden de lo que yo más deseo!!!. En muchos lugares de nuestra región crece esta flor muy significativa en abundancia y llena a los campos primaverales y de verano con su tonalidad especial del blanco y el amarillo, como si estuviera avisando la cubierta del suelo futuro para los meses de invierno, recogidos en hielo y nieves. La margarita (Bellis perennis) es una planta herbácea perenne de origen europeo y de Africa, es parte de la familia de las flores asteráceas (con forma de estrella).

La planta de las margaritas cuenta con un buen tamaño y pueden formar con sus tallos individuales grandes plantas. Los tallos de esta planta son alargados y además son delgados. En estos se encuentran las hojas que son alargadas y tienen como rasgo ser dentadas. Actualmente, se reconocen más de 20 mil especies diferentes de margaritas. Estas plantas, pertenecientes a la familia de las asteráceas, rivalizan con las orquídeas por el mayor número de especies que existen en nuestro planeta. Para ser sincero, estoy describiendo mi entorno natural, el que me rodea y por fortuna en mi ámbito laboral, pero no sólo las margaritas atraen mi atención, sobre todo en estos días de primavera larga, sino también por las simpáticas visitas de loicas, colegiales y zorzales, como así también temido por las anteriores, el vuelo sigiloso de los halcones como el cernícalo que hace de menú a todas las especies recién nacidas por este campus.

Por tres años consecutivos he sido testigo de todo un proceso que cada vez me interesa más, como es la llegada de los queltehues a mediados de agosto y que territorialmente ya tienen sus lugares para nidificar, el primer año pude ver que de 4 huevos sólo 3 pudieron terminar su proceso con sus respectivos pichones y que en etapa de crecimiento finalmente para el mes de febrero o marzo sólo quedaba un juvenil y entusiasta ejemplar listo para emprender su tradicional migración. Esto se multiplica en varios sitios dentro del campus de la universidad. Pero lo que me preocupa es la falta de conciencia de algunas visitas extra universitarias que vienen a pasear, airear e incluso a que dejen sus desechos una cantidad considerable de personas que llevan a sus perros a utilizar este espacio, sin considerar, sobre todo en los días más hermosos de aire cálido y sol, la gran cantidad de diversidad de avifauna y que para el colmo es tema de entretención para los perros que los estresan y mantienen muy asustados en periodos críticos de crianza. Nuestra población para hacerse más amigable con el medio ambiente, en este caso, debiera darse el tiempo para pensar dónde transita, qué lugar impacta con su presencia, de qué manera puede realizar la actividad controlando a su mascota que enloquecidamente persigue a todas las especies en movimiento e incluso a otros seres humanos. Es necesario que la misma preocupación por recrear a la mascota, como recomendación se haga esta mirada de cómo puede afectar a otras especies y el entorno que incluso no es considerado un parque público para hacerlo.