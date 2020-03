Mentiras verdaderas o las reformas que no fortalecieron la democracia

En cada oportunidad que la clase política, entendiendo por tal a todos aquellos que participan directa o indirectamente de los cargos de representación popular o partidaria, ha visto amenazas para la mantención y proyección del sistema de gobierno que favorece su comodidad y privilegios, no ha perdido tiempo en proponer y aprobar leyes que, anunciando un gran cambio, permitieran mantener el estado de cosas generando, eso sí, la impresión que se ha mejorado el sistema. En el mismo sentido, es el uso intensivo de esta herramienta, la aprobación de leyes especialmente dictadas para solucionar un problema en tiempo mínimo, la que hoy genera desconfianza en la comunidad no política y ex política, ya que para determinadas cosas las leyes se aprueban de inmediato y para otras, duermen el sueño de los justos.

Así las cosas, es necesario recordar algunas de estas leyes que, en un principio, prometían una mejoría sustancial al sistema político y que, finalmente, terminaron siendo la manifestación de un elaborado plan, en el mejor de los casos, o una manifestación patente de ineptitud, en el peor de los casos.

Las leyes que regulan el financiamiento en la política es un caso emblemático que refleja los acuerdos que puede celebrar la clase política cuando su sistema de vida se ve amenazado y ello se ha hecho, cada vez, más patente desde su aprobación por el lejano año 2003. Se supone que la regulación del financiamiento de la política permitiría evitar los abusos en el sistema de financiamiento de las campañas, permitiría su transparencia y el reproche o sanción de quienes vulneraran estas normas y principios… nada de ello se ha concretado; en efecto, no existe transparencia respecto de los aportantes, el límite del gasto se ha superado en incontables oportunidades por medio de un sistema de obtención de aportes por medio de boletas y facturas que no corresponden a trabajos realizados para las empresas, sino que se han emitido para justificar la existencia de traspaso de dinero para los actores políticos y, finalmente, no existe sanción alguna para estas transgresiones de alta importancia por el fraude y por los montos más, para aquellos candidatos decentes y honestos, de bajo presupuesto electoral, por medio de la carga de la rendición de cuentas, se procede a la aplicación de multas en UTM que les afectan considerablemente su presupuesto como lo he visto cada vez que he cooperado para efectuar la rendición de cuentas de escuálidos pero reales presupuestos de campaña que no superan los ochocientos mil pesos y que se sancionan por inconsistencias documentales en cinco Unidades Tributarias Mensuales, algo así como doscientos cincuenta mil pesos. Lo anterior es prueba evidente de lo que se señala pues estos modestos candidatos no piden el “raspado de la olla”, no cuentan con contadores ni recursos efectivos para ordenar una cuenta netamente administrativa. Lo cierto es que después de muchos años de vigencia de estas leyes de financiamiento ninguno de sus objetivos se cumplió y se ha seguido legitimando, por medio de la no condena, el financiamiento ilegal.

La ley que rebajó el período presidencial es un ejemplo patente del error en materias de gobierno o la “chispeza” de algunos, pues lo único que ha permitido esta norma ha sido facilitar la elección de los miembros, de la sagrada clase política, más destacados impidiendo el surgimiento de nuevos liderazgos, evidencia de lo anterior es que los dos últimos presidentes se han repetido el plato. Por otra parte, los perjuicios han sido evidentes pues al año de ser electo el presidente ya se ha iniciado la campaña del próximo y el gobierno propiamente tal se ejerce en los primeros 18 meses, pues después viene la elección municipal, y posteriormente la parlamentaria y presidencial. Una vez más nos ofrecieron cambios para beneficiar sólo a la clase política y permitir esta alternancia en el poder que se asemeja más a las sillas musicales que al ejercicio democrático.

Finalmente puedo citar la norma que consagró el voto voluntario, supuestamente consecuencia de una madurez cívica y política del pueblo chileno, cuando en rigor se trata de la única exigencia u obligación del ciudadano para justificar su calidad de tal, el voto es la forma de controlar y mantener legitimado al Leviatán que configura el gobierno y permite colocar avisos o formular reparos al accionar político y, si se deja libre, se encamina al sistema que incluye a menos actores en la decisión de los grandes temas. Y no se trata de libertad, sino que se trata de responsabilidad, la única responsabilidad del ciudadano que es votar (además de pagar impuestos, pero en este caso no todos lo hacen).

Al analizar todos estos casos nos damos cuenta que cada vez es más precisa la frase: “Cambia todo para que nada cambie”, pues las reformas y leyes son verdaderas, mas sus objetivos se desnudaron, al poco andar, y quedaron al descubierto como mentiras.