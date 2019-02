Meritocracia y coalescencia (I parte)

Alejandro Guillier develó uno de nuestros más bajos sentimientos, mostró que tenía envidia. Aunque no deseaba ocupar el cargo de Raimundo Larraín Hurtado, sí quería que éste lo perdiera. En un twitt insinuó que el hijo de Carlos Larraín había sido nombrado en el cargo de Jefe de Educación General del Ministerio de Educación por coalescencia del dinero con el poder político y no por meritocracia. Que el currículum de Raimundo demuestre que tiene sobradas competencias para ocupar este cargo no importa. Lo que a Guillier le importa es que la educación sea manejada ideológicamente por su sector. A fin de cuenta a la izquierda le molesta la meritocracia, pues instala y perpetúa en el poder a los mejores. Y esos mejores no provienen generalmente de las huestes siniestras. Y cuando provienen de ellas, esos políticos meritocráticos de izquierda envían a sus hijos a los por ellos vilipendiados colegios privados, para poder perpetuarse en el poder. La envidia como siempre sólo busca despojar o destruir al otro, porque yo no tengo o alcanzo lo que el otro tiene. Es tan fuerte esa envidia que ha llevado a la izquierda a torpedear por todos los medios el principio y práctica de la meritocracia, del gobierno de “los mejores”, en Chile.

El sermón ideológico de la izquierda pontifica que sólo la educación pública (para ellos igual a estatal) puede garantizar las condiciones para una constante movilidad social que permitirá que cualquier hijo de chileno ocupe altos cargos en la industria o gobierno por sus propios méritos y no por coalescencia del poder y dinero. Las frías estadísticas demuestran que la “porfiada desigualdad” es promovida actualmente por un sistema estatal de educación (educación municipalizada) en Chile, mientras que la libre elección de colegios subvencionados privados fomenta la movilidad social y laboral.

Incentivar la meritocracia significa incentivar la competencia y esa ecuación no es del gusto siniestro. Cuando los padres y apoderados podemos elegir libremente el colegio de nuestros hijos, para que tengan la mejor educación y la mejor promoción de oportunidades, comenzamos a señalar públicamente cuáles colegios tienen o no tienen esas competencias educativas. Y esa libertad molesta a los colectivistas estatitas de izquierda, pues entonces los padres y apoderados prefieren los colegios subvencionados y/o privados. ¿Y por qué hacemos distinciones entre nuestros y los hijos de otros? Según la ideología siniestra, ello se debe a que el sistema público (entendido ahora como el privado subvencionado) tiende a favorecer la coalescencia del dinero y el poder. Este sistema de educación lleva entonces que los hijos de familias acaudaladas estudien en colegios privados, y los hijos de familias esforzadas de clase baja y media, pero de “ideología individualista”, vayan a los colegios privados subvencionados, los cuales generan, a su vez, los profesionales con habilidades sociales que conforman las nuevas generaciones meritocráticas que manejan la industria y el gobierno de este país. Y obviamente una vez en el poder tienden a perpetuar esa estructura exitosa de “movilidad social” que es vista por la izquierda como la generación de “desigualdad social”.

Al insinuar Alejandro Guillier que Raimundo Larraín Hurtado no llegaba a un elevado cargo en el Ministerio de Educación por mérito sino por influencia, trataba simplemente de denostar a un chileno exitoso y con gran compromiso por la educación pública (entendida como de todos y para todos). La meritocracia encuentra seguidores frecuentemente en pensamientos políticos que no van con Guillier y compañía, por lo cual a Guillier no le importa perpetuar un sistema de educación estatizada, mal evaluado e inhibidor de la movilidad social.

Continuará…..