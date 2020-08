Mi propia crisis

UN HOMBRE DE 76 años le pregunta a un amigo de similar edad:

– Oye, ¿tú usas preservativo cuando haces el amor?

El aludido responde:

– No. Pesan mucho.

Valga este cuento para expresar que lo malo de la vejez no es la proximidad de la muerte, sino los dolores, la falta de energías, la artrosis, esa maldita memoria que empieza a fallar y un largo etcétera.

Cuando yo tenía 15 años solía ver a la gente de cincuenta como viejos caducos, carcamales en decadencia o mamíferos en la antesala de la jubilación.

Ahora que he pasado esa edad trato de ver a mis cofrades como gente en ebullición creativa, adultos interesantes y viviendo la mejor etapa de la vida.

¡Me cuesta tragarme el cuento, para qué les voy a mentir!

Si algo de positivo tiene este maldito Covid-19 es que la gente de mi edad tiene preferencia en los hospitales en caso de crisis de corona virus.

¡Pobre y triste consuelo!

Eso de que se puede ser adolescente y viejo, o que la edad del espíritu es la que cuenta, son patrañas para hacerle un dribbling al paso de los años. Yo tengo mi propia teoría: se empieza a ser viejo cuando se tiene más pasado que futuro.

Lo demás es pura paja molida.

Lo único que le pido a Dios es que cuando me inunde la vejez, no me quite el sentido del humor. Como mi tío Ramón, que solía filosofar en torno a la tercera edad. Sostenía el hermano mayor de mi padre que uno llega a la maldita tercera edad cuando tus descendientes son más numerosos que tus amigos. ¡Gran verdad!

Lo que me empelota es ese esfuerzo estéril de muchos psicólogos de fijar una edad determinada para ser adolescente, adulto joven o viejo. ¡Na que ver! La edad hay que fijarla por lo que pasa en la mente de la persona. Así, podríamos decir que la vejez se produce cuando la persona no está totalmente segura de si ha ahorrado poco…o ha sobrevivido mucho.

Volviendo a mi jovial tío Ramón, también decía que uno se empieza a poner viejo cuando se agacha para abrocharse los zapatos y se pregunta qué otra cosa se puede hacer mientras está allá abajo.

Eso sí, aprender a envejecer es un acto de humildad suprema. Conlleva a vivir cada momento y emocionarse por las cosas que antes pasábamos por alto. En el fondo, es hacer plenamente real el significado de la palabra viejo para los kowares, pueblo africano que habita en lo que es hoy Namibia. Es decir, ser muy hombre para aceptar lo que los jóvenes no podrían soportar: los dolores, los duelos y la falta de energías para amar.

En lo personal, creo que hay que buscarle el ángulo positivo a la vejez. Por lo menos es una edad en que uno puede lavar los dientes y conversar al mismo tiempo.