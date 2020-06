La pasión que he sentido por mi terruño y mi localidad de Puerto Natales en la provincia de Ultima Esperanza y que ya lleva más de una centuria y que este domingo celebró un nuevo cumpleaños, siempre me magnetizaba incurrir en las profundidades de sus bosques y quizás lograr aquellas nieves eternas sobre las montañas que circulan en un vista de los 360 grados. Ese fuerte deseo de visitas a través de los típicos paseos familiares a la Cueva del Milodon, me hacían sobresaltar los paredones de la sierra Prat, las magníficas agujas del monte Chacabuco y la “Pava” del cerro Monumento Moore, que se acrecentaba cada mañana a la vista desde los ventanales de la casa de mi abuelo, que poseía todo este refugio de vidrios y que con ensoñación podía saber de los fuertes vientos que provenían de esas cordilleras del oeste y algunas por detrás de los macizos que se vislumbraban destacándose en los días despejados, me refiero a la cordillera Sarmiento, justamente en el canal de las Montañas.

Desde el frontal canal Señoret, el seno o fiordo de Ultima Esperanza es admirado no sólo por su belleza y la biodiversidad de especies que viven en él, ni sólo de sus magníficos colores que extiende en días de sosiego del sol, tendido en las largas noches iluminadas del verano o en aquellas cortas angulaciones de un sol invernal, sino también, por ser un paisaje construido y modelado por el avance y retroceso de grandes áreas tomadas por los glaciares, aproximadamente hace unos 19.000 años.

Tanto los avances como el retroceso de los hielos en la zona, han dejado sus marcas y huellas en amplias rugosidades y aplastamiento de rocas y en cada una de ellas un sinnúmero de líneas e impactos que moldearon por miles de años dándole las formas actuales, como así también a gran escala determinando los valles y montañas permitiendo que esta loca geografía se destaque a nivel mundial y reconocida como sitios de gran interés para todo el mundo, en quien quiera sentir en su piel lo que ocurrió hace millones de años y aún están sus vestigios a la vista de cualquiera.

Entre las inquietudes mayores por mi cuenta era tener la posibilidad de rescatar algún rastro que permanezca en el tiempo de su glorioso descubridor, el navegante español Juan Ladrillero, que en 1557 buscando una ruta de acceso al estrecho de Magallanes viniendo en su búsqueda por el océano Pacífico, en su Nao San Luis. Al darse cuenta que no era lo que buscaba y bajo un sentimiento de frustración y por sobre todo que ya se habían manifestado en su totalidad la tripulación en reclamarle que ya no podían seguir buscando en tan enmarañada geografía de canales y fiordos y que cada vez que se metían en uno de ellos nada del estrecho de Todos los Santos era en lo correcto, de ahí que en simpleza de la frustración, pero quizás con un poco de temor, le atribuye y menciona como este lugar idílico de grandes extensión, internándose más allá de la cordillera y viendo en sus campos como dice en sus relatos a “cientos de venados” refiriéndose la masiva presencia de los huemules, toda esta extensión la llama así como su “última esperanza” de encontrar el estrecho navegando desde el Pacífico.

No fue el estrecho pero sí encontró descanso y una corta plenitud para sus tripulantes y marineros con el abastecimiento de agua fresca, animales para cazar y una buena temperatura por su microclima. Seguramente la sinuosidad de sus montañas combinada con lo que sería en el límite la Patagonia Occidental y la Oriental, daba descanso a sus ojos e invitaba a tranquilizar los ánimos de semanas pasadas que ya venían en penurias absolutas. Fue así como en 2005 pude concretar una expedición con estudiantes universitarios tras las cumbres de un monte aledaño a la cordillera Moore, y así permitirme en conjunto con mis alumnos, bautizar esta elevación en recuerdo de tan antigua exploración, con el nombre del barco de Juan Ladrillero, el monte NAO SAN LUIS, a la cuadra de la estancia Perales, orillando el canal Ultima Esperanza. Hoy día se puede navegar con este recuerdo, y entre las indicaciones de los navegantes y profesionales del turismo, indicar y mencionar este monte, llevando el nombre de tan osada embarcación, la primera de hombres blancos y europeos y que permanezca así en el recuerdo e historia de sus exploradores.