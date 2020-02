El miedo es la sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario; por otra parte, en clave de poesía, podríamos decir que el miedo es un zumbido que paga la intuición; pero política y socialmente el miedo es la herramienta utilizada, principalmente, por aquellos que detentan el poder político o social para mantener dicha posición privilegiada y la dirigen contra aquellos que tienen mucho que perder y que, generalmente, componen el resto de la sociedad.

Desde hace un par de décadas he constatado que el miedo es una sensación permanente en la vida social chilena y este tiene diversos orígenes que pueden, o no, estar relacionados.

El miedo a la libertad, sin entrar en mayores discusiones, la idea de un plan preconcebido para el hombre que limita sus acciones, sólo al libre albedrío bajo un sistema de premios y castigos divinos, por parte de todas las religiones (no sólo la católica) ha generado por centurias el miedo a desprenderse de ese plan y acceder a verdadera y real libertad por parte del ser humano, y la forma de evitar dicha libertad es mediante la fuerte influencia de los poderes temporales de cada religión que pretende extenderse hasta más allá de sus límites, entrometiéndose y promoviendo castigos a quienes no se ajustan a dicha idea preconcebida. Lo más grave de este accionar es que existen muchos “creyentes” que no lo son, sino que son una consecuencia evidente y brutal del miedo promovido por la religión. ¿No bastaría que cada cual profese su credo o su no credo? Sin amenazas, castigos o penas celestiales.

El miedo a la delincuencia, herramienta predilecta de quien detenta el poder para evitar la libre deliberación o una mayor pretensión de libertad de la ciudadanía. Se manifiesta por las urgencias legislativas que se incluyen en acciones gubernamentales que se denominan, normalmente, “agendas cortas”; en virtud de ellas se endurecen las penas, se facilitan los procesos por los cuales se priva de libertad al supuesto enemigo y, por lo cual, se hace razonable solicitar y justificar ante la gente que puede renunciar a su libertad con cargo a un compromiso de mayor seguridad que muchas veces es innecesaria. Para todo lo anterior se promueve el miedo al “delincuente”, al “extranjero”, al “sospechoso” y se legisla en su contra argumentando que es un aspecto de la sociedad que “requiere orden”. ¿No sería más efectivo y exitoso para el futuro promover la cercanía de la gente, su alianza fraternal y protección social, excluyendo de esta forma a los antisociales de la vida social a la cual no se ajustan?

El miedo a la democracia. Todo puede fallar en la democracia, porque en este gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. De esta manera se promocionan sistemas electorales mayoritarios que permitan elegir sólo representantes de posiciones conservadoras, para evitar que el sistema sea modificado de manera importante o trascendente. Para ello se instalan los conceptos de los mejores, los más idóneos, los más preparados, despreciando a integrantes de la sociedad que, por la misma incapacidad de los gobernantes, no pueden aspirar a formar parte de las elites gobernantes, porque en el momento que la elite es copada por una mayoría de integrantes de la sociedad, deja de ser tal y pierde su influencia en la economía, política y realidad. Por lo anterior, se difunde el miedo a la participación, al pueblo, a la gente o a quien quiera que sea mayoría no instruida, ilustrada o competente, desde la perspectiva de la elite… cuidado con los rotos, los flaites, los obreros, el proletariado y así por décadas y centurias. Este es el peor de los miedos, el cual genera consecuencias incontrolables cuando se mezcla con abusos y desigualdades, que se relacionan con el miedo a perder lo poco que se tiene, y que privan al pueblo de lo mínimo para sobrevivir de acuerdo al mismo sistema consumista que ha instalado, porque cuando ya no se tiene lo mínimo para vivir dignamente, por ejemplo un sueldo mínimo que cubra las necesidades básicas, se pierde el miedo a perder aquello que se ofrece y que nunca se ha tenido y, esta situación del todo lógica, parece que no ha sido entendida por la clase gobernante, pues cuando se acaba el miedo, sólo surge con fuerza incontrarrestable la vieja consigna de: ¡libertad, igualdad y fraternidad!.

¿No sería mejor ejercer una democracia representativa que realmente represente y solucione las situaciones de equidad e igualdad de los ciudadanos, para evitar el brote de desconfianzas y populismos?

Más allá de estar o no de acuerdo con el método, he llegado a la convicción que no es posible avanzar personal y socialmente bajo el imperio del miedo.