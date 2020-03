“Migración e intolerancia” (Inédito y urgente) Umberto Eco

Umberto Eco (Alessandria, 1932 – Milán, 2016) fue uno de los más grandes intelectuales italianos. Su nombre nos trae de inmediato a la memoria su novela “El nombre de la rosa”. Pero, más que como novelista, estimamos que Eco será recordado en tanto filósofo y semiólogo, disciplinas desde las cuales ha hecho un aporte invaluable para el entendimiento de la historia de la humanidad en el siglo XX.

El texto que hoy reseñamos contiene una recopilación de cuatro escritos y ponencias sobre el racismo y la intolerancia: “Las migraciones del tercer milenio”, “Intolerancia”, “Un nuevo tratado de Nimega” y “Experiencia de antropología recíproca”.

Nos parecieron de sumo interés y atingencia los dos primeros. En “Las migraciones del tercer milenio” se cuestiona el esquema Eurocentrista según el cual es Europa la que ha modelado otros territorios, cuyo caso más palpable sería América. El autor distingue entre los conceptos de inmigración y migración. El primero de ellos alude al traslado de individuos de una región a otra, adaptándose a la cultura de esta última, en tanto, la migración tiene como resultado la transformación de la cultura del lugar de destino por la influencia de quienes llegan a éste. La inmigración, a diferencia de la migración, es controlable políticamente. Según lo anterior, durante el tercer milenio Europa no podrá frenar las migraciones, -ni evitar el mestizaje asociado- más allá de la violencia derivada de los intentos de frenarla.

En “Intolerancia” se abordan los conceptos de fundamentalismo, integrismo y, por supuesto, intolerancia. Eco nos aclara que el fundamentalismo es un principio hermenéutico, es decir, ligado a la interpretación de textos sagrados, añadiendo que no necesariamente es intolerante, pudiera serlo, eso sí, en el plano hermenéutico, pero no en el político, en cuanto a pretender que toda la sociedad comparta una creencia determinada. Ello, a diferencia del integrismo, que aspira a que determinados principios religiosos sean adoptados por la sociedad en su conjunto. En cuanto a la intolerancia agrega que tiene raíces biológicas y que puede calificarse incluso de animal o salvaje. No tiene doctrina, pero puede ser la base de doctrinas que marcan las diferencias, como el racismo seudocientífico del nazismo. Es por esa razón que resulta difícil a los intelectuales combatir la intolerancia: “ante la pura animalidad sin pensamiento, el pensamiento se encuentra desarmado” y cuando la intolerancia ya ha creado doctrina, quienes intentan combatirla serán entonces sus primeras víctimas, sentencia Eco, de ahí la necesidad de “educar en la tolerancia” desde los primeros años de vida.

En el tercero de los trabajos, el autor apunta a la necesidad de Europa de superar sus diferencias internas, a la manera de como se intentó en 1678 y 1679 con el Tratado de Paz de Nimega (ubicada en los actuales Países Bajos) para aplacar una serie de guerras que devastaban el continente.

Finalmente, en “Experiencias de antropología recíproca” Eco nos relata la experiencia de sucesivos encuentros entre intelectuales europeos, chinos y africanos que tenían como objetivo entregar a cada grupo la visión que de ellos tenían el resto, concluyendo: “Entenderse entre culturas distintas no significa valorar aquello a lo que cada uno tiene que renunciar para llegar a ser iguales, sino entender bien y recíprocamente lo que nos separa y aceptar esa diversidad”.

“Migración e intolerancia” es un libro escrito con un lenguaje sencillo y conciso, un texto necesario para entender las bases de la intolerancia que parece haberse impuesto en el mundo actual.

“Migración e intolerancia” (Inédito y urgente), Umberto Eco -1ª edición-. Lumen, Penguin Random House Grupo Editorial 2019; Buenos Aires, Argentina, 78 pgs. Nota preliminar de Stefano Eco. Disponible en ebook.